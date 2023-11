Szent Márton napja előtt a késő délutáni óráktól kezdve kicsiny világító lámpásokra figyelhettek fel a járókelők Nyíracsád utcáin. Még csak szürkült az esti égbolt, így mindenki látta, hogy a gyerekek és felnőttek a templomdomb felé igyekeznek.

A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola által szervezett esti lámpás felvonulásról sem a gyerekek, sem a szülők nem akartak lemaradni, sőt az óvoda apróságai is csatlakoztak a nem mindennapi, szívmelengető és látványos rendezvényhez.

A görögkatolikus templomban Garda László igazgató köszöntötte a résztvevőket, akiknek csak a fele fért be a több száz lelket befogadó templomba. - Azért vagyunk itt a templomban, hogy egy olyan szentre emlékezzünk, aki Magyarországon, vagyis Pannóniában született. És ami még fontosabb, hogy ne csak a népszokások, hanem az imádság is helyet kapjon az életünkben Márton napján – mondta Garda László, aki után Tatai Zoltán iskolalelkész szólt a zsúfolt templom hallgatóságához. Örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan jöttek el az Isten házába imádkozni, mert az imádságon keresztül tudjuk igazán megtapasztalni, hogy az Istennek milyen mérhetetlenül nagy kegyelme van.

Jócselekedetektől lehet jobb a világ

A közös imádság után a „lámpások” a római katolikus templomba vonultak, ahol Eiben Tamás plébános a Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokról beszélt a gyerekeknek. Azt is elmondta, miért kapcsolódik Márton személye éppen a libákhoz.

Mikor Mártont püspökké akarták szentelni, ő tiltakozott ez ellen, és elbújt az ólba, a libák közé. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták kilétét, így mégiscsak püspökké szentelték Mártont.

Tamás atya a Márton-napi lámpás történetéről is mesélt a gyerekeknek. Beszélt arról is, hogy a fényt adó gyertya látszólag önmagát emészti és áldozza fel, de közben fényt ad. És egyetlenegy gyertya világa is képes elűzni a sötétséget. – A világosság, a fény a jócselekedetekben is megmutatkozhat. Ha mindenki minden nap csak egyetlen egy jócselekedetet tesz, nem fog úgy eltelni az élet, hogy ne legyen jobb ez a világ - fogalmazott Tamás atya.

A földön ragyogtak a csillagok

A római templomból hosszan kígyózott a több mint négyszáz főből álló menet a református templomig. Mindenki kezében ott ragyogott a kis mécses. Olyan volt a látvány, mintha a földön ragyogtak volna a csillagok, mintha mindenki Isten közelében érezhette volna magát.

Hosszan kígyózott a sor a templomdombon és az utcákon

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

A református templomban Bohus Csaba lelkész Szent Márton gyermekkorát idézte, majd a példaképekről, azok fontosságáról beszélt. Arról, hogy bátran választhatunk mindannyian bibliai példaképet is a világi példaképek mellett. Beszélt saját példaképéről, a bibliai Józsuéról is. Ekkorra már teljesen besötétedett, így a sok száz mécses valóban csillagként vonult az iskolába, ahol Garda László szólt a nagy tömeghez.

Nagy öröm, hogy a sok kis mécses egy-egy piciny fényt hoz ebbe a sötét világba. Szeretnénk megmutatni itt, Nyíracsádon, itt, a Szent Piroskában, hogy a sok kis fényből képesek vagyunk egy nagy tüzet rakni: a jóság és a szeretet tüzét. A jóságét, ami hozza magával a békességet, ami a legfontosabb értékünk most ebben a zavaros világban

– fogalmazott Garda László. Ezt követően a gyerekek legnagyobb örömére felgyulladt a jóság, a szeretet és a békesség hatalmas tüze.

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

A felejthetetlen est stílusosan libazsíros kenyeres szeretetvendégséggel ért véget.