Shimon Sakaguchinak, az Oszakai Egyetem Immunológiai Kutatóközpont professzorának ítélte oda idén a „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” kitüntetést a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanári testülete – jelentették be kedden sajtótájékoztatón a Kenézy villában, majd később ünnepélyesen átadták az elismerést a tudósnak a főépület Aulájában. Ezután a japán professzor bemutatta kutatási eredményeit.

Shimon Sakaguchi orvosi diplomáját 1976-ban, PhD tudományos fokozatát 1982-ben vette át a Kiotói Egyetemen, ahol patológus és immunológus képzésekben is részesült. Ezt követően az Egyesült Államokbeli Johns Hopkins és Stanford Egyetemeken posztdoktori tanulmányokat folytatott. 1991-ben tért vissza Japánba, ahol először Tokióban, majd Kiotóban, 2011-től pedig az Oszakai Egyetemen bontakoztatta ki kutatásait. Sakaguchi professzor munkatársaival az immunológiai tolerancia és az immunszabályozás molekuláris és sejtes mechanizmusait tanulmányozza – hangzott el a sajtótájékoztatón, ahol jelen volt a kitüntetett is.

A sajtótájékoztatón jsmertették a kutató munkásságát

Forrás: Molnár Péter

Nemzetközi térben

A Debreceni Egyetem tudományos élete mindig is arról szólt, hogy olyan nemzetközi tudományos térben helyezzük el magunkat, ahol a modern tudományok az emberiség jobblétét, és a jelenlegi tudományos kihívásokat együttműködésben tudják megoldani. Ezek az együttműködések csak akkor valósulhatnak meg, ha felismerjük, melyek azok a napjainkat leginkább érintő megoldások, amelyeket a tudományos életnek meg kell válaszolnia.

Az egyetemen a molekuláris orvostudomány mindig kiemelt szerepet kapott, ezért nem véletlen, hogy éppen ezen területen alapíttunk díjat. Az elmúlt két évtizedben olyan nemzetközileg is elismert tudósok kapták meg az elismerést, akik között most már két Nobel-díjas is van. Úgy gondolom, hogy a díj nem csak az egyetemet, hanem magát a díjazottat is minősíti. Meggyőződésem, hogy a Debreceni Egyetem nemzetközi ismertsége azáltal is meghatározóvá válik, hogy kik azok, akiket itt elismerünk – hangsúlyozta Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

A díj és az oklevél

Forrás: Molnár Péter

Élő kapcsolatok

A díjat húsz éve alapította a DE Általános Orvostudományi Kara. A kiválasztás menetéről Mátyus László dékán számolt be. – A következő díjazottra a Kar professzorai, illetve az előző díjazottak tehetnek javaslatot. Ezt követően egy bizottság leszűkíti két jelöltre a javaslatokat, amelyekről végül titkos szavazáson döntenek. A lista igazán impozáns, hiszen olyan kutatókat tartalmaz, akikhez csatlakozni megtiszteltetés – emelte ki, majd hozzátette, hogy törekednek élő tudományos kapcsolatokat kialakítani a díjazottakkal.

Papp Zoltán, a DE ÁOK tudományos dékánhelyettese a japán professzor tevékenységét foglalta össze. Elmondta, hogy Sakaguchi professzor leginkább egy szabályozó funkciót betöltő fehérvérsejt típus, az úgynevezett regulatorikus T-limfociták felfedezéséről, és azok immunrendszerben betöltött szerepének tisztázása miatt ismert. Felfedezéseit leginkább az autoimmun betegségek és a rák kezelésében használhatják fel.