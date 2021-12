A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanári testületének döntése alapján a „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” idei díjazottja Karikó Katalin Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus, biokémikus, a szintetikus mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója lett.

A kutatóbiológus a díjat a Debreceni Egyetem Aulájában rendezett ünnepségen vette át, kedden.

Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Karikó Katalin elmondta, bár számára minden elismerés speciális, megtiszteltetés a debreceni díj elnyerőinek sorához tartozni.

– Debrecen Kisújszálláshoz képest mindig is a legközelebbi tudományfellegvár volt. Azok közül, akik ezt a díjat eddig megkapták, egy részüket személyesen is ismerem, és nagy tisztelettel vagyok irántuk, sőt akad, aki Amerikában is kollégám.

Egy ilyen csoport kutatóhoz tartozni hatalmas elismerés, nagyon örülök, hogy engem jelöltek és választottak erre a díjra

– mondta.

Forrás: Czinege Melinda

További részletek később.

PSZ