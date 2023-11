Mintegy 100 millió forintot támogatást nyert korábban új piacának kialakítására Pocsaj önkormányzata. A fejlesztés eredményeként a napokban adták az új, nyitott-fedett létesítményt.

– Pocsaj régi álma, ígérete teljesült. Nem csak azért, mert a korábbi áldatlan és méltatlan állapotokat felszámoltuk, hanem azért is, mert hosszú folyamatot tudhatunk magunk mögött – fogalmazott Szőllősi Roland polgármester. A projekt előkészítése 2020-ban indult, ekkor vásárolta meg az önkormányzat azt a területet, ami korábban az ÁFÉSZ tulajdonát képezte. Magát a pályázatot 2020 végén kezdték el tervezni, melyet a kiírást követően be is adtak. Döntés 2021-ben volt, amikor a Vidékfejlesztési Program Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztésére kiírt pályázatán közel 100 millió forintot nyert az önkormányzat.

Forrás: Facebook / Szőllősi Roland

– A kivitelezési munkák és az engedélyeztetési folyamatok az elmúlt másfél évet ölelték fel. Volt itt telekalakítás, közművesítés és számos engedélyeztetés. Aki benne volt a folyamatokban, tudja: nem volt egyszerű, de végül célba értünk – emelte ki a településvezető. Az új, nyitott-fedett létesítmény irodával, napelemmel, tárolóval és mosdóval épült. Az érintett terület térköves burkolást kapott, az épület mögött pedig parkolót alakítottak ki. Érdekesség, hogy az árusító padok színpaddá alakíthatóak, így akár kulturális rendezvényeket is tarthatnak majd az új piacon.