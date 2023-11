Dr. Robin Zeng, a Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) alapítója és elnöke kapta idén a rangos „Nobel Sustainability Trust Outstanding Contribution Medal and Certificate” fenntarthatósági díját, amelyet minden évben a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításáért ítélnek oda - olvasható a vállalat sajtóközleményében. A Debrecenben is gyárat építő CATL alapító-elnöke elkötelezett abban, hogy korunk energiatermelése fenntartható módon, a jövő generációinak veszélyeztetése nélkül történjen.

Mint írják, dr. Zenget a fenntartható energiatermelés népszerűsítésében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért jelölték a rangos díjra. Vezetése alatt, a 2011-ben alapított CATL a világ egyik legnagyobb és legbefolyásosabb akkumulátorgyártójává vált az elektromos járművek piacán. A vállalat a kezdetektől élen járt az energiatárolással kapcsolatos fejlesztésekben, miközben magas színvonalú termékekkel és szolgáltatásokkal járult hozzá a világ éghajlatvédelmi törekvéseinek támogatásához.

A CATL 2011-es alapítása óta elkötelezett a kitűzött fenntarthatósági célok elérése iránt, amelyek jól illeszkednek Kína és a világ éghajlatvédelmi törekvéseihez. Vállalatunk célja a szén-dioxid-semlegesség elérése, melynek köszönhetően még több fenntartható megoldást fejlesztünk és kínálnunk partnereink és az elektromos járművek felhasználói számára. Ez a mozgatórugója minden technológiai innovációnknak

– mondta dr. Robin Zeng, a CATL alapítója és elnöke köszönőbeszédében.

Több elismeréssel rendelkeznek

A világon egyedüliként a CATL két gyára rendelkezik Lighthouse-elismeréssel az akkumulátoriparban és már négy akkumulátorgyárában elérte a karbonsemlegességet, amellyel aktívan támogatja a nemzetközi közösség által kitűzött karbonsemlegességi célokat. A CATL célja, hogy a jövőben debreceni üzemében is bevezesse a környezetbarát gyártási technológiát és hasznosítsa a zöld logisztika terén szerzett tapasztalatait.

A díjjal a CATL innovációs erőfeszítéseit is elismerik, ami a vállalat egyik legfontosabb alapértéke. A CATL idén augusztusban mutatta be szupergyorsan tölthető Shenxing akkumulátorát, amelyet Debrecenben is gyártanak majd, mely 10 perces töltéssel 400 km-es hatótávolságot képes biztosítani. A Qilin akkumulátor, amelyet a TIME magazin a 2022-es év legjobb innovációjának választott, egyetlen feltöltéssel több mint 1000 km-es hatótávolságot biztosít. Az energiatárolási ágazatban a CATL folyadékhűtéses energiatárolási megoldásai 20 éven át biztosítják a biztonságos és megbízható működést, jelentősen javítva a megújuló energiával kapcsolatos alkalmazások gazdaságosságát és hatékonyságát.

A fenntartható gazdasági növekedés a cél

A „Nobel Sustainability Trust Outstanding Contribution Medal and Certificate” fenntarthatósági díjat idén dr. Robin Zeng mellett John Kerry vette át. Az Egyesült Államok elnöki klímaváltozási küldöttje és korábbi külügyminisztere 2015-ben kulcsszerepet játszott a Párizsi Megállapodással kapcsolatos tárgyalásokban.

A fenntarthatósági díjat a Nobel Sustainability Trust támogatja. Az alapítvány célja a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása, amely megóvja bolygónk ökoszisztémáját. Az évente megrendezett Nobel Fenntarthatósági Csúcstalálkozó rangos és nagy érdeklődéssel várt esemény, amely különböző területek befolyásos vezetőit és szakértőit hozza közös platformra.