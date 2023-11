Hasznos információt tett közzé a debreceni székhelyű Természettár a Facebook-oldalán: egy olyan térképpel segítik a gombafogyasztókat, ahol szükség esetén megtalálhatják a közelben lévő szakellenőröket.

Mint írják, gyakran elhangzik, hogy az erdei, mezei gombát mindenképpen mutassuk meg szakellenőrnek, mielőtt az asztalra kerül, mégis minden évben történnek mérgezések.

A szakellenőrök feladata nemcsak a mérgező és ehető fajok felismerése és elkülönítése, azt is megállapítják, hogy a gomba, mint különösen könnyen romló alapanyag, fogyasztásra alkalmas állapotban van-e, elkészítési sajátosságokra is felhívja a figyelmet. Szakellenőrök nemcsak a piacokon dolgoznak, sokan vállalnak akár otthonukban is a környékbelieknek gombavizsgálatot – olvasható a bejegyzésben.

Az oldalon – mely ezen a linken érhető el – pillanatok alatt információhoz lehet jutni arról, hogy van-e a közelben gombaszakellenőr, ráadásul az oldal készítőinek humorérzékét tükrözi a weblap neve is, mely utalás a Brian élete című film egyik szereplőjére.