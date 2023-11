Testi és lelki táplálékot adnak

Elmondta, hogy heti beosztás szerint egészen kora tavaszig egymást váltva főznek a gyülekezetek, felekezetek és egyházi közösségek azért, hogy Debrecen különböző osztópontjain három-négyszáz hajléktalant tudjanak ellátni egy tál meleg étellel.

Amíg a hosszú sorokban várakoznak, a lelkipásztorok meghallgatják gondjaikat, néha jó szóval bátorítják őket, mert a testi táplálék mellett a lelki táplálék is fontos

– fűzte hozzá. Aki segíteni szeretne, ebben az akcióban is tud, mivel jól jön minden alapanyag felajánlásként, ahogy most, az első főzésen a Dombostanyán működő református cigánymisszió csoportja – Gregussné Buzás Irén lelkész vezetésével – a maguk művelte kertből hozott burgonyát. – A szeretetszolgálat ékes példája, hogy nem fölöslegből adunk, hanem úgy, hogy magunk is el tudtuk volna fogyasztani. A jó ízt az adja az ételnek, hogy egymásnak jó szívvel tudjuk adni – fogalmazott végül a püspök.

Forrás: Czinege Melinda

A krízisidőszakban a debreceni felekezetek a Böszörményi úti benzinkútnál, az Ispotály utcai trafóháznál és a Cegléd utcán, a régi Meteor mozi előtt osztják ki szombatról szombatra a maguk főzte meleg ételt.