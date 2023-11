A legutóbbi népszámlálás vallásgyakorlásra vonatkozó adatai hatalmas meglepetést okoztak, a hívők számában drasztikus csökkenés történt. Az elmúlt hetekben különböző szakértők és az egyházak képviselői is sorra elemezték a helyzetet, próbálták levonni a tanulságot, megérteni az ide vezető utat. Ez volt a téma a Szólj be a papnak! vitasorozat legutóbbi alkalmán is november 6-án este egy debreceni, belvárosi vendéglátóhelyen. A kétórás programon jól látszott, a téma továbbra is aktívan foglalkoztatja az embereket.