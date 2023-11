November 20-tól a DKV Zrt. a lakossági észrevételek és az utasszámlálási adatok alapján sűríti az 1-es és a 2-es villamosok, valamint a 10, 10Y, 13, 15Y, 19, 19H, 22, 22Y, 24 és a 24Y jelzésű autóbuszok menetrendjét. A Déli Ipari Park kiszolgálása érdekében a 61-es jelzéssel új járat indul, az Airport 1-es pedig ütemesebb menetrend szerint közlekedik.

A részletekről kedden számoltak be a Doberdó utcai forgalomirányító központ előtt.

Papp László polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy immáron negyedik alkalommal döntenek arról ebben az évben, hogy a tavalyi megszorítások után hogyan állítják vissza azokat a korábbi kapacitásokat, amelyek minden tekintetben ki tudták szolgálni a debreceniek közlekedési igényeit. Emlékeztetett, májusban, júniusban és szeptemberben volt már járatbővítés, -korrekció, november 20-tól járatsűrítésekkel igyekeznek még tovább javítani a város közlekedési paramétereit. Mint mondta, nagy öröm, hogy villamos- és autóbuszjáratokra egyaránt vonatkozik a mostani döntés.

Az 1-es és 2-es villamosvonalak esetében a sűrítés azt jelenti, hogy rövidebb lesz a követési idő, munkanapokon reggel 5 és 6 óra, valamint 19 és 22 óra között között az eddigi 15 perc helyett 12 percenként közlekednek, 8 és 13 óra pedig 10 perc helyett 8 percenként követik majd egymást a villamosok, 17 és 19 óra között 12-ről 10 percre csökkent ez az idő

– részletezte a polgármester. Kitért az autóbuszjáratokat érintő változásokra is, hangsúlyozta, hogy növelik a futásteljesítményt, több buszt adnak majd ki naponta.

Papp László polgármester

Forrás: Czinege Melinda

Minden tekintetben javuló tendencia

– Jól mutatja a közösségi közlekedés életképességét és javuló paramétereit az, hogy milyen az értékszelvények értékesítése. A covid időszakában az utazási igény a 2019-es paraméterek 30 százalékára esett vissza, de kibocsátott futásteljesítményt és járműveket tekintve 70 százalékra történő visszaszabályozás történt mindösszesen, mert a városnak működnie kellett, s ezzel együtt igyekeztünk megtartani a DKV-nál dolgozó munkatársakat – mutatott rá. Papp László arról tájékoztatott, hogy

a covid elmúltával folyamatosan felfutó tendencia jellemzi az értékesítést, tavalyhoz képest az év első 10 hónapját figyelembe véve az eladott jegyek mennyisége közel 5 százalékkal növekedett, az eladott bérletek mennyisége pedig 15 százalékkal.

A továbbiakban felhívta a figyelmet a közlekedési társaság applikációjára, mely valós idejű képet ad a járatokról, ennek kifejlesztése az utasok komfortérzetének javítási szempontjából fontos lépés volt.

Forrás: Czinege Melinda

Jól megalapozott döntések ezek

Tóth Szabolcs, a DKV vezérigazgatója a további részleteket ismertette. Kiemelte, az idei évben megtörtént korrekciók alapjai a lakossági igények voltak, valamint az utasszámlálók, a járművezetőktől beérkezett tapasztalati információk alapján módosították a menetrendeket. A vezérigazgató a villamosokról elmondta, a csúcsidőszakban jelenleg is 4-6 percenként járnak most a villamosok, de a csúcsidőszakon kívül még tudnak járatokat indítani, óránként plusz egyet-egyet tesznek be mind a két vonalra, munkaszüneti napokra is.

Az autóbusz-közlekedés esetén a nagy utasforgalmú járatokat módosítjuk plusz egy-egy forduló hozzáadásával a csúcsidőszakban

– mutatott rá. A részletekben többek között kitért arra, a 10-es vonalán a reggeli zsúfoltság miatt tanítási időszakban két buszjáratot indítanak, a 13-as esetében a reggeli és a délutáni órákba is raknak be plusz járatokat. A 15-ös esetében ütemességet szeretnének bevezetni sűrítéssel és menetrend-korrekcióval.

Sokat egyeztetünk az ipari parkokkal és az ott lévő cégekkel, hiszen jelentős utasforgalom generálódik ezekben a régiókban. A mostani módosítással a Déli Ipari Park ellátását is javítani fogjuk. A jelenlegi 49-es járatcsoportok új jelzést fognak kapni, 60-as jelzéssel fognak közlekedni, és indul egy új 61-es járat is, ami a Doberdó utcát fogja összekötni a Déli Ipari Parkkal

– tudatta Tóth Szabolcs. További változás lesz, hogy az Airport 1-es járat teljes üzemidőben, minden órában közlekedik majd.

Tóth Szabolcs, a DKV vezérigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

A változásokról valós időben a Menetrend.appon, a DKV Zrt. honlapján és a társaság Facebook-oldalán tájékozódhatnak.