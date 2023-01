A TransIT mobilalkalmazás után további két felületen is elérhetővé teszi a DKV Zrt. a valós idejű utastájékoztatását. A társaság hétfőtől a menetrend.app mobiltelefonos alkalmazáson és a Google-térképen is valós idejű tájékoztatást nyújt az utasoknak.

Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója és Mátyus László, a DKV Zrt. innovációs és szolgáltatásfejlesztési igazgatója a hétfői sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy a TransIT mobil alkalmazás után további két felületen is elérhetővé teszi a DKV Zrt. a valós idejű utastájékoztatás át. A társaság hétfőtől a menetrend.app mobiltelefonos alkalmazáson és a Google-térképen is megjeleníti ezeket az információkat az utasoknak.

Mint rámutattak, a valós idejű utastájékoztatás és utazástervezés bővítésének fontos pillére a több mint 10 éve Debrecenben kifejlesztett, Android és Huawei operációs rendszerű mobilkészülékeken elérhető menetrend.hu okostelefon-applikáció. Az alkalmazás újabb platformot biztosít a DKV Zrt. villamos-, trolibusz- és autóbusz-járataival történő utazások valós idejű pontos megtervezéséhez, amelyhez a társaság a szükséges debreceni közösségi közlekedési adatokat megosztja az alkalmazás fejlesztőjével.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás megbízható menetrendi adatokkal szolgál az utazóknak, és GPS alapján elérhetők a közeli megállók és indulási pontok is. A járatokat az applikációban valós időben lehet látni, akár egyidejűleg mindet közös térképen megjelenítve nyomon lehet követni az átszállási lehetőségekkel együtt. A napi utazáshoz leggyakrabban használt megállóhelyek és viszonylatok a kedvencek közé elmenthetők, így megnyitást követően minden releváns információ azonnal rendelkezésre áll.

A vezérigazgató és az igazgató tájékoztatott arról is, hogy a DKV Zrt. által kiadott aktuális forgalmi hírek itt is olvashatók, melyek további segítséget nyújthatnak az utazás tervezésekor. A Google Maps az egyik legelterjedtebb online térképes felület, több milliárd utas használja világszervezete az utazása megtervezéséhez. A Debreceni menetrendi információk mellett immár a valós idejű utastájékoztatáshoz szükséges adatok ezen a felületen is megjelennek, s mindez lehetővé teszi, hogy az utasok akár útközben is újra tervezhetjük az utazásukat.

A Google-térképen a több mint öt éve elérhető menetrendi információkon túl az adott járat pontos érkezésének ideje, a legközelebbi megálló vagy az átszállási pontok is láthatók

Az útvonaltervezés során mind a Google Maps, mind a menetrend.app kalkulál a megálló eléréséhez szükséges rágyaloglási idővel is. A program az alap applikációk részeként ma már szinte minden okostelefonon megtalálható Androidon és iOS-en egyaránt. A Google Maps ezenkívül elérhető asztali számítógépen és mobiltelefonon böngészőn keresztül is. A menetrend.app és a Google Maps alkalmazások mellett a TransIT DKV applikáció továbbra is elérhető marad Androidon és iOS-en is a felhasználók számára.

A Haon kérdésére elmondták azt is, hogy a fejlesztés 7–8 millió forintba került, és ezt a saját forrásából finanszírozta a cég.

A Google Maps-en és a menetrend.app alkalmazásban most elindított valós idejű utastájékoztatás működtetésével kapcsolatban a társaság várja a visszajelzéseket, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassa az utasainak.

