Kevés a zebra a főúton

Számos lakossági jelzés és javaslat érkezett a város közlekedési kérdéseit illetően is, kiváltképpen a 47-es főút egyes szakaszai kapcsán. Az egyik lakos a főúton átívelő gyalogos átkelőhelyek számát kevesellte, úgy vélte, a gyermekek számára veszélyt, a felnőttek és az idősek számára kényelmetlenséget okoz a probléma. Muraközi István elmondta, meg fogják vizsgálni a lehetőségét további átkelőhelyek telepítésének és a meglévő, veszélyesebb szakaszok biztonságossá tételének érdekében is javaslatokat fogalmaznak majd meg a közútkezelő felé. Emlékeztetett: nem minden városi útszakasz tartozik városi fenntartás alá, egyes kérdéseket például a közútkezelővel kell egyeztetni és az önkormányzat maximum változtatási javaslatokat tehet. Hangsúlyozta: lehetőségeikhez mérten további lépéseket fognak tenni, hogy biztonságosabb legyen a városban a közlekedés, például villogó, „okos” zebrák telepítésével.

Porondon az oktatás és a börtönkórház

A továbbiakban szó esett a helyi oktatás helyzetéről is, az egy lakos szerint egyes iskolákban szegregált oktatás folyik. A polgármester megjegyezte, ezt elképzelhetetlennek tartja, hiszen az állami fenntartású intézmények a területi ellátási kötelezettségüknek eleget téve végzik munkájukat. Téma volt még a börtönkórház is, a polgármester emlékeztetett: 2017-ben erről komoly vitákat folytattak, számos aggodalmat megfogalmazott akkor a lakosság, az ingatlanok elértéktelenedésétől és a közbiztonság jelentős romlásától is tartottak. Muraközi István rámutatott: az akkor felmerült aggályok ellenére a projekt megvalósult,a büntetés végrehajtási egészségközpont közel 200 embernek ad ma munkát, anélkül hogy a fenti problémák közül bármelyikkel komolyan nehezítené az itt élők életét. Érkezett még kérdés az önkormányzati ingatlanok értékesítése és nem értékesítése, valamint különböző önkormányzati beruházások kapcsán is.

A munkalehetőségek és a munkahelyteremtés kérdéskörében a városvezető valamennyi felszólalót megnyugtatott: bő 10 év leforgása alatt 13 százalékról 5 százalékra sikerült csökkenteni a munkanélküliek arányát a településen, és olyan több száz embert foglalkoztató cégek is Berettyóújfalut választották, mint a Tama Hungary.

A munkaerő szabad áramlása egy olyan jelenség, amellyel együtt kell élnünk, de lehetőségeinkhez mérten maradjunk hűek városunkhoz – jegyezte meg Berettyóújfalu első embere.