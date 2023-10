Az utóbbi hetekben szárnyra kapott a hír, miszerint Berettyóújfaluban meglehetősen problémás a víz minősége. A közösségi oldalakon és a helyi Facebook-csoportokban több fotó és videó jelent meg, amiken barnás színű csapvíz látható, egyes felvételeken pedig szúnyoglárvákat is láthattunk, melyek állítólag az ivóvízben voltak.

A Hajdú Online stábja ellátogatott Berettyóújfaluba, hogy megbizonyosodjunk arról, milyen a helyzet valójában a városban.

Helyszíni szemlénk során úgy tűnt, szinte mindenkinek tudomása van a problémáról, a legtöbb ember – még, ha saját háztartásában nem is tapasztalta – hallott róla. Elsőként a település északi részén található kertvárosban kérdezősködünk, ahol egy házaspár elmondta, náluk ugyan nem barna a csapvíz, azonban több ismerősüknél katasztrofális a helyzet:

– Mi nem tapasztaltuk az elszíneződést, bár vízszűrő berendezést használunk. A szűrőt viszont sűrűbben kell takarítani, mert hamarabb lerakódik benne a szennyeződés. Menjenek el a Hétvezér utcába, ott valós a probléma – javasolta a férj.

Van, akinél nem látványos az elszíneződés

Forrás: Czinege Melinda

A leginkább érintett terület

Ellátogattunk a kérdéses területre, a Vadaskert a külvárosban található, viszonylag gyéren lakott városrész, ám takaros házakat itt is bőven látni. Megszólítottuk az egyik, kerítésnél álló nőt, aki elmondta, valóban gond van a víz minőségével. Elmondása szerint szakaszos a probléma: néha barnás a víz, olykor darabos, moszatos, ám kukacot vagy szúnyoglárvát nem látott még benne. Úgy írta le, hogy gyakran dohos, poshadt szaga van a víznek.

Hetek óta nem fogyasztunk csapvizet. A garázs tele van több zsugor ásványvízzel, főzéshez is azt használjuk. Még a kutyának is palackozott vizet öntünk a táljába. Zuhanyzásra épp használjuk, de ha lenne kisgyermekem, biztos nem a csapvízben fürdetném. Ha pedig fehér ruhát mosok, biztos, hogy lesz egy alapszíne

– panaszolta. Megjegyezte, tud róla, hogy ez a tisztítási folyamat része. Leginkább az zavarja, hogy nem ad a szolgáltató árengedményt. Mint mondta, negyed évre csaknem harmincezer forintos vízszámlát fizettek, ezen felül külön be kell vásárolniuk ásványvízből, amit megihatnak.

Néhány utcával távolabb is hasonló állapotokról számolt be egy lakó. A férfi szerint tarthatatlan a helyzet. Elmondása alapján a víz büdös, színe, akár a teáé, főleg a reggeli órákban. Lárvákat is látott már a kád lefolyójának peremén. Saját fogyasztásra szintén ásványvizet vásárol.

Kipróbáltunk a környéken egy utcai csapot is. Ránézésre tiszta, illatra semleges víz folyt belőle. Ez nem jelenti azt, hogy az állítások valótlanok lennének, hiszen a panaszok szerint nem folyamatos a jelenség, azonban elszíneződött vizet nem sikerült fotóznunk ottlétünk során.

A leginkább érintett területen az utcai kút vize tisztának tűnt, amikor ott jártunk

Forrás: Czinege Melinda

Van, ahol egyáltalán nem barnás a víz

Egy utcával odébb egy házaspárt is megszólítottunk, akik a kertben lévő fát metszették. Habár mindössze néhány ház távolságnyira laktak a területtől, ők épp az ellenkezőjéről számoltak be. A barnás, büdös vízről csak hallottak, nálunk az a gond, hogy a víz túl vegyszeresnek tűnik:

– Nemhogy koszos, már-már kékes-fehéres színe és szúrós, klóros szaga van. Nyilván ez a tisztítási folyamat része. Hallottuk, hogy a közelben valakinél barnás a víz, de amennyire tudom, mi nem a víztorony felől kapjuk a vizet, hanem egy másik irányból – mondta.

Az egyik közeli üzlet eladója érdeklődésünkre közölte, tudomása szerint valóban sokan óvakodnak attól, hogy megigyák a csapvizet Újfaluban, a palackozott ásványvíz iránti kereslet náluk nem nőtt meg számottevően. Saját otthonában nincs baj a víz minőségével, úgy véli, fel van fújva a probléma, és sokkal kevesebben érintettek, mint amiről a híresztelések szólnak.