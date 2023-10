Járási közbiztonsági fórumot tartottak október 17-én a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon, az eseményen a környező települések polgármesterei mellett Czeglédi Gyula is részt vett. A fürdőváros vezetője Facebook-oldalán azt írta, a fórumon Aranyi István rendőr ezredes, kapitányságvezető tájékoztatta a jelenlévőket a térség bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről, és célkitűzésként fogalmazta meg, hogy a korábbi években elért országosan kiemelkedő jó minősítést meg kívánja őrizni, illetve tovább javítani. Aranyi István azt is elmondta, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a városban tartózkodó vendégmunkások lakókörnyezetére, valamint a lakosság biztonságérzetének javítására.

Czeglédi Gyula arról is írt, hogy

az Idegenrendészeti Főigazgatóság adatai alapján az október 5-ei állapot szerint 122 munkavállalású célú személy tartózkodik harmadik országbeliként Hajdúszoboszlón (115 Fülöp-szigeteki, 7 török állampolgár). Az adatok további egyeztetését és ellenőrzését az aljegyző végzi. Idegenrendészeti jogszabálysértésre utaló körülmény nem merült fel.

A polgármester arról is tájékoztatta a követőit, hogy a szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen a vendégmunkások jelenlétével és adózási intézkedésével kapcsolatos előterjesztés határozati javaslatát megküldte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának. Dukai Miklós kérésére külön megfogalmazták azokat a jogi anomáliákat, melyek a meglátásuk szerint fennállnak, továbbá összefoglalták az ezzel kapcsolatos javaslataikat.

A témát továbbra is a jogszerűség és az önkormányzat, illetve a lakosság érdekeinek figyelembevételével, kiemelten kezeljük

– zárta a posztot Czeglédi Gyula.