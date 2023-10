Az önkormányzat szociális rendelete alapján évente egy alkalommal – jövedelemtől függetlenül – 20.000 forint illeti meg a városban élő, 65. életévüket már betöltött polgárokat. Az egyedülálló időskorúak 30.000 forint támogatásra jogosultak. A kérelmeket írásban 2023. november 30-ig lehet benyújtani a városházán. Nyomtatványok itt szerezhetők be, illetve letölthetők a város honlapjáról is. Aki nem tudja személyesen átvenni a támogatást, annak egy meghatalmazást is ki kell töltenie. A kifizetésekre várhatóan december elején kerül sor.