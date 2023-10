Sok mindennel képesek az emberek kiakasztani a szomszédaikat. Házibuli, vasárnapi fűnyírás, a kertünket alomként használó macska, vagy éppen az, amikor rendszeresen parkolónak használja a portánkat.

Érthető, hogy a garázsba az asszony áll az új SUV-val, a kisebbik fiú egy leharcolt tanulóautón gyakorol, és néha a nagylány is befut látogatóba, ezért kell a hely. Nekünk is kéne, mondogatja ilyenkor a bosszús háztulajdonos, így ő a másik szomszéd háza elé parkol. Jogosnak érzi: állhatnak oda a vendégek is, míg végül kialakul egy szép nagy, körbemutogató, bosszankodó szomszédság.

Egy korábbi cikkünkben egy szélsőséges esettel is foglalkoztunk: olvasói megkeresésre jártunk utána egy konkrét ügynek, mely szerint a fél utcát elfoglalta járművekkel egy illegális autókereskedő Debrecenben, akadályozva a környékbeli lakók parkolását.