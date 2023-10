Sokan döntöttek úgy, hogy kihasználják még a vasárnapi kellemes őszi időjárást, és kikapcsolódásként az őszi színekbe öltözött Vekeri-tó környékét választják kirándulásra, biciklizésre vagy kutyasétáltatásra.

Fotóriporternük délután látogatott ki a helyszínre. Mikor odaért, még kicsit borús volt az idő, majd kisütött a nap, a fények megvilágították a környék fáinak sokszínű leveleit, és őszi színpompába borult a táj.

Idilli hangulat, melegség és nyugalom uralkodott a város zajától nem messzi környéken, az emberek továbbra is szívesen választják ezt a helyet a kikapcsolódásra. A magával ragadó környezet sokakat elvarázsolt, riporterünk is elmondta, hiába volt kint egész délután, egy csettintés alatt eltelt az idő. Az állatok is kihasználták a jó időt, a hattyúk megmártóztak a tó vizében, a kutyák igazi élvezettel szaladgáltak a sok színes falevél között.