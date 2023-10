A DNS-nyelvmodellekről és a bioinformatikáról, a mesterséges intelligencia egyetemi környezetben történő használatáról, valamint a biztonságos rendszertervezésről is hallhatnak előadásokat a 28. Informatikai Szakmai Napokon az egyetemisták - írja honlapján a Debreceni Egyetem. A kétnapos rendezvényen a hallgatók a DE Informatikai Kar húsz kiemelt céges partnerével ismerkedhettek meg, állásinterjúkon vehettek részt, és tájékozódhattak az elhelyezkedési lehetőségekről.

A kar szakmai kapcsolatainak népszerűsítése, a karrierépítési lehetőségek bemutatása a célja az őszi Informatikai Szakmai Napoknak. A rendezvényen az IK húsz céges partnere, valamint két egyetemi egység, az Innovációs Ökoszisztéma Központ és a SAP Kompetencia Központ mutatja be működési struktúráját, eddigi eredményeit.

Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja a szakmai napok csütörtöki megnyitóján azt mondta: az egyetem számára stratégiai szempontból kiemelt feladat a piacképes tudás átadása.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara is együttműködik a nyolc vállalatot tömörítő Debrecen BSC Kerekasztallal, mellyel nemrég közös angol nyelvű kurzust is indított. Kissné Nyéki Éva projektvezető szerint a vállalati együttműködésben kulcsfontosságú tényező a Debreceni Egyetem mint tudásbázis.

Jutkusz Lilla, a DE Innovációs Ökoszisztéma Központjának igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a társadalmi, gazdasági és fenntarthatósági kihívások következtében megváltozott világban megnövekedett az igény az innovatív megoldások iránt.

A kar épületében elhelyezett standoknál húsz cég képviselői várják az egyetemistákat, akik hat partnervállalatnál próbainterjúkon is részt vehettek. A mintegy negyven szakmai előadáson a résztvevők egyebek mellett megtudhatják, milyen szerepet tölt be a mesterséges intelligencia a piackutatásban, betekintést nyerhetnek az informatikai hírszerzés rejtelmeibe, megismerkedhetnek az egyetemen elérhető hallgatói önfejlesztő programokkal, az agilis módszertan alapjaival, de hallhatnak arról is, hogy mennyire hatékonyak a DNS-nyelvmodellek és a bioinformatika a rezisztens kórokozók elleni küzdelemben, illetve milyen jelentőséggel bír a MI technológia az SAP Kompetencia Központban.

Huszonöt, nemcsak helyi vállalat részvételével workshopokat is szervezett a kar, ahol az adatalapú működéssel és a céges szektorban megjelenő mesterséges intelligencia használatával, valamint mindezek felhőszolgáltatásokban történő alkalmazási lehetőségeivel is megismerkednek a cégek képviselői.

