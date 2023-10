Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hétfői nap folyamán Debrecenben járt, ugyanis részt vett a BMW debreceni gyárának képzési központjának a megnyitóján, valamint az Aldi informatikai szolgáltató központját átadóján.

A tárcavezető ráadásul ezen a napon ünnepli a 45. születésnapját, ebből az alkalomból pedig több ajándékot is kapott, amelyről a közösségi oldalán számolt be. Herczeg Andrástól, a DVSC történetének legjobb vezetőedzőjének megválasztott legendájától egy névvel és életkorral ellátott mezt vehetett át, Bernhard Haidertől, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójától többek között édességet is kapott, míg Papp László polgármester a fénykép tanúsága szerint egy könyvet ajándékozott neki.

A meglepetések sora azonban itt nem ért véget, hiszen később a tárcavezető arról is posztolt, hogy otthon tortával várták, ráadásul az ünneplésbe bekapcsolódott a DVSC labdarúgója, Dzsudzsák Balázs is.