Amint azt a megbeszélésen Papp László polgármester elmondta, beszámolóik alapján ebben az esztendőben a nyugdíjasok szervezetei hasznosan költötték el az önkormányzattól kapott támogatásokat - számolt be róla a városháza.

Forrás: Czinege Melinda

A város gazdasági ereje lehetővé teszi azt, hogy a jövő esztendőben ezeket a támogatásokat megduplázza az önkormányzat. A katonadalok debreceni fesztiválját a város beemeli saját rendezvényei sorába, s az a Kölcsey Központban kap majd helyet. Az önkormányzat december 29-én a nyugdíjas szervezetek tagjai közül összesen 550 szépkorút kíván vendégül látni a Csokonai Nemzeti Színház Debrecenben a Csárdáskirálynő című operett előadására, s jövő év májusára is terveznek hasonló ajándék-színházlátogatást.

Forrás: Czinege Melinda

A megbeszélésen Széles Diána alpolgármester többek közt azt is elmondta, hogy a Mozdulj, Debrecen! mozgalom Szent Anna utcai egészségfejlesztési központjában a mozogni szerető, s a mozgalom alkalmain rendszeresen résztvevő szépkorúak az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatos, dietetikai tanácsokat is kaphatnak – akár külön számukra szervezett előadások keretében –, s az egészségfejlesztési központ látványkonyháját is kipróbálhatják.