Funkcióváltás történik a Szent Anna utca 11. szám alatt: a fogászati központ helyett június közepétől egészségfejlesztő központ várja a lakosokat.

– Az épület földszintjén szűrőprogramokat, illetve gyermekfoglalkozásokat indítunk, továbbá tankonyhával és dietetikussal is várjuk a cívisvárosiakat, míg az emeleten a Mozdulj, Debrecen! programot bővítjük, például intimtornával, illetve itt kapnak majd helyet a különböző egészséghez kapcsolódó civil szervezetek is. A test mellett pszichológusok segítségével a lelket is gondozni fogjuk – fogalmazott Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója csütörtökön azon a helyszínbejáráson, melyen Martina Tomic Latinac, az UNICEF gyermekvédelmi és gyermekjogi szakértője, valamint munkatársai is részt vettek. Mint azt Széles Diána, Debrecen alpolgármestere elmondta, az egészségfejlesztési központ a város, a kormány, valamint az UNICEF támogatásának köszönhetően valósulhat meg.

Az építkezést a város fizeti, a kormány az egészségfejlesztés és az alapellátás működtetését, míg az UNICEF 70 millió forinttal támogatja a funkcióváltást

– fűzte hozzá.

Dietetika és tankonyha

Papp Csaba kifejtette, a gyerekfoglalkozások a kora reggeli órákban lesznek elérhetőek: lesz TSMT torna, gerinctorna, szenzomotoros fejlesztések hathetes kortól egészen 6 éves korig. A felnőttek számára komplex szűréseket biztosítanak, többek között vércukorszintmérést, a férfiak számára pedig a PSA-szint mérésére lesz lehetőség, illetve egyéni dietetikus tanácsadás is várják a lakosságot.

– A dietetikán kívül látványkonyhát is biztosítunk, mely abban segít, hogy a cukorbeteg, gluténérzékeny, laktózérzékeny betegek megismerjék és megtanulják azoknak a speciális ételeknek az elkészítését, melyek szükségesek az egészségmegőrzésükhöz. Egy cukorbeteg például megtudja az orvostól, hogy mennyi inzulint kell beadnia magának naponta, abban azonban nem tud útmutatást adni, hogy milyen időközönként, milyen mennyiségben, mit ehet. A tankonyba ebben a labirintusban segít kiutat találni – magyarázta a DAEFI igazgatója.

Világszintű elismerés

A központban a foglalkozás-egészségügy is helyet kap, melynek az a célja, hogy a dolgozó embereket is rávegyék az egészségügyi szűrésekre.

A lakosság körülbelül 10-15 százaléka, akik rendszeresen járnak szűrésekre, de a lakosok 85 százalékáért meg kell küzdeni, meg kell őket találni. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra érkező dolgozóknak azonban helyben felajánlhatjuk a szűrési programban való részvételt is, mellyel sokkal több embert érhetünk el

– közölte Papp Csaba.