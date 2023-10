Az elmúlt években több olyan súlyos eset is napvilágot látott, ami megerősítette a személyes tapasztalatainkat. Egy éve Hatvanban az iskolában halt meg egy 14 éves fiú szívleállás miatt, aki az eset előtt is energiaitalokat ivott. Beszéltem tanárokkal is, akik megerősítették, hogy gyakori jelenség az iskolában, hogy a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán. Szerintük azért, mert akkor múlik el a hatása az iskolakezdés előtt elfogyasztott energiaitaloknak