– Hígul a taxis társadalom, és ez hatalmas probléma. Sokan elfelejtik, hogy ez egy szakma, itt emberekkel kell bánni, életekkel felel az ember – kezdte beszélgetésünk elején Nyíri Patrik, aki két barátjával, kollégájával együtt megalapította a Hajdú-Bihar Vármegyei Taxisok Érdekképviseleti Szervezetét. Tették mindezt azért, hogy a személyszállítók tudjanak kihez fordulni, ha ötleteik, kérdéseik lennének. Legfőbb céljuk, hogy a hozzájuk eljuttatott panaszokat, kéréseket megvizsgálják, majd azokat az illetékesekhez eljuttassák – remélve, nem süket fülekre találnak.

Vallják, ők ebből a szakmából szeretnének megélni, emiatt létszámstopot is javasolnak Hajdú-Bihar vármegyében.

És hogy miért fogalmazódott meg az ötlet?

– Mindenki olvashatja a hírekben, hogy taxizással mennyire sokat lehet keresni. Ez a marketing a Bolttól indult el, és bevallom, engem is átcsábítottak egy rövid időre. Itt sajnos szembesültem azzal, hogy nem kolbászból van a kerítés, hisz még egy régi, ismert taxitársaságnál, például a City Taxinál konkrét, elvárt szabályok vannak, a Boltnál ezzel kevésbé foglalkoztak.

Éppen emiatt az utazóközönség is sokkal lazább lett az elmúlt években, mint korábban. Olyanokat is megengednek maguknak, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt

– mondta Patrik.

Az érdekvédelmi egyesület megalapításánál fontos cél volt az is, hogy egységes normát alakítsanak ki a taxisok között, hiszen ha az egyik megengedi, hogy koszos dobozt pakoljanak az ülésre, akkor aki ezt megtagadja, az „zsémbes vénember” lesz az utas szemében.

Ilyen esetben az utas jogosan háborodik fel. De ha belegondolunk: a következő utas, aki épp esküvőre, tárgyalásra, állásinterjúra megy, arra a koszos ülésre fog leülni? Ezt nem engedhetjük meg magunknak!

–jelentette ki. Patrik az idők során találkozott rengeteg tisztelettudó utassal, de akadt néhány, akitől megtagadta a szállítást. – A magyar utazóközönség tudja, ha egy taxiba száll be, akkor egy szolgáltatást vesz igénybe, aminek vannak szabályai. A külföldiekkel több probléma van, hiszen máshogy szocializálódtak. Van, aki fésülködik az autóban, a körmét vágja. A török vendégmunkások hozzá vannak szokva, hogy a hazájukban a taxis becsapja őket, így hozzánk is bizalmatlanul fordulnak. Nem akarom a döntéshozókat felülbírálni, hisz tudjuk, a különböző nemzetiségű vendégmunkásokra szükség lesz Debrecenben, de baj, hogy nem történik meg az alapvető integráció – mondta.

Amikor belerúgnak az autóba

Patrik az elmúlt hónapokból kirívó eseményt osztott meg a Cívishírrel. Július végén (még boltosként) érkezett egy címre, ahol két dubaji férfi várta rengeteg csomaggal. Jelezte, nem tudja őket elvinni, rendeljenek nagyobb autót. – Az egyik férfi elkezdett szitkozódni, majd kikérte magának, hogy megtagadom az utasfelvételt. Németül, angolul beszélek, románul megértetem magam, így a kommunikációval nem szokott probléma lenni. Érthetően, világosan elmagyaráztam nekik, hogy nem férnek el a dobozok, bőröndök az autóban, mire egyikük talppal a kocsi ajtajának esett – elevenítette fel. –Veszélyezben éreztem magam, ezért értesítettem a rendőrséget, majd hívtam a többi taxitársaságot, hogy ne küldjenek erre a címre autót, mert a feldühödött férfiaktól féltettem a többi kollégát – tette hozzá. Patrik elmondása alapján a rendőrök pillanatok alatt a helyszínre érkeztek, a garázdákat megbüntették, de végül nem tett feljelentést, mert szerencsére nem volt jelentős az anyagi kár.

Piros virágmintás volt a pólóm, és az egyik egyenruhás azt hitte, vérzek, azonnal beállt elém. Szerencsére nem így volt, de jólesett a törődése. Mikor megbírságolták a férfiakat, azok sírva fakadtak. Ám gondoljunk bele! Ha én teszem ezt a hazájukban, akkor engem azonnal börtönbe zárnak! Akkor miért hiszik azt, itt mindent szabad?

Patrik csalódottságának is hangot adott, hisz amikor szerette volna jelezni kálváriáját a kapcsolattartójának, az nem vette fel a telefont.

A Bolt diszpécserszolgálatánál 15 perc várakoztatás után csak annyit mondtak neki, írjon emailt a történtekről, majd kivizsgálják. – Szomorú volt ezt hallanom, mert ha ténylegesen veszélyben lett volna az életem, akkor is az a módja, hogy írjak emailt? Itt telt be a pohár, azonnal felmondtam. Ugyan van az applikációban SOS gomb, de nem láttam értelmét megnyomni. Az egyik kolléga korábban így tett, pár nap után emailben érdeklődtek, mi történt. Szerencsére a régi munkáltatóm visszavett, így újra egy közösséghez tartozhatok, nem bábunak érzem magam a sakktáblán – jelentette ki.

Szemléletformálásra van szükség

– Egy fesztivál után égő cigarettával szálltak be az autóba. Amikor szóvá tettem, akkor a kirúgatásommal fenyegetőztek, majd közölték, nekik szabad, hisz a kolléga is megengedte. Lerúgják a kárpitot, esznek a járműben. Ne csodálkozzunk, ha a taxisok is feszültebbek egy-egy ilyen utas után!

Próbálunk minden igényt kielégíteni, de azért maradjunk a normalitás talaján! Szemléletváltásra van szükség a taxisok és az utasok részéről is! – jelentette ki Patrik.

Tudatta, ő az idősebbek csomagját is felviszi a lakásba, és nem azért, mert borravalót remél, hanem ezért, mert segíteni szeretne. Megérti az utasok „lázadását” is, mert ha az egyik taxis bepakol neki a csomagtartóba, akkor a másiktól is elvárná. Jogosan.

Szeretnénk, ha egy közösség alakulna ki; mindenkit tárt karokkal várunk.

Jó ötletekkel szolgálhatnak

A taxisok döntő többsége naponta 100-150 kilométert is megtesz a városban. Látják, mik azok a fejlesztések, amik az autósok javát szolgálják, de látják a problémákat is. – Szeretnénk a döntéshozóknak elmondani, milyen módosításokra lenne szükség Debrecenben, amelyek megkönnyíthetik a taxisok és az utasok életét. A belváros egyirányúsítása remek ötlet lenne, ha a lámpák jól lennének beállítva. Ugyanez a helyzet a kiskörúttal. Meglátásunk szerint vagy a 30 másodperces szabad jelzés lenne a megfelelő – igaz, ehhez a debreceni mentalitásnak is változnia kell –, és akkor pesti stílust érünk el, azaz megyünk, megállunk, de legalább haladunk. A másik, hogy meghosszabbítjuk a lámpák szabad jelzését, ha a csomópontok áteresztőképessége ezt lehetővé teszi – vázolta fel. Ilyen, és ehhez hasonló ötletekkel szeretnék gyorsítani a debreceni közlekedést. A közterület-felügyelet eljárásrendjében is változást remélnek. – Van, akit beengednek a Simonffy utca elejére, van, akit nem. Nemrég egy idős utast szállítottam, megengedték, hogy az úti céljáig vigyem, ugyanezért egy másik taxist megbüntettek. Sőt, van, akivel veszekedtek, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában lévő hotelig ment az utasért, pedig kint van a kiegészítő tábla, hogy ezt megteheti. Szóval tisztázni kellene a szabályokat.

Patrik kálváriájából kiindulva kerestük a Boltot, hogy megtudjuk, valóban előfordulhat-e olyan eset, hogy késve reagálnak az SOS-jelzésre; van-e róla számadatuk, hogy az elmúlt évben hány taxisukat érte támadás; terveznek-e valamilyen fejlesztést a jövőben; és szerettük volna megtudni, hány taxist alkalmaznak. Válaszukban hangsúlyozták, a Boltnak van diszpécserszolgálata, ami nyilvános, a honlapjukon is megtalálható. Működésük alapelve, hogy minden bejelentést nagyon szigorúan vesznek, azokat soron kívül kivizsgálják. Mindemellett a Bolt taxi-alkalmazás különböző funkcióit, így az SOS-funkció hatékonyságát is rendszeresen tesztelik.