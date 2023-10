Ahogyan arról korábban beszámoltunk, terjedelmes a választék virágokból és emléktárgyakból, amivel az árusok készülnek a halottak napjára. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan emlékezik az utca embere a szeretteire, ezért ellátogattunk a virágpiacra. Bár alapvetően eltérő véleményekkel találkoztunk, egy dolog mégis közös volt: az emberek az otthoni megemlékezés helyett ellátogatnak a temetőkbe, ahol közelebb érzik magukat a elhunyt hozzátartozóikhoz.

– Én nem vagyok egy nagy temetőjáró, tulajdonképpen a gyerekeim miatt megyek ki – osztotta meg velünk László. – Vannak halottaim Hajdúhadházon is, kimentem még a hétvégén, rendbe tettük mindent. Ilyenkor nagy a tömeg a temetőben, azt nem szeretem – mondta. Hozzátette, a feleségének a kedvenc virágát az otthoni kiskertjében ültette el, abból szokott vinni neki, és ilyenkor beszél is hozzá.

Én már egy héttel előtte depressziós vagyok. Mióta meghalt a férjem és a fiam, ünnepekkor is gyászolok, az évfordulót pedig nagyon rosszul élem meg

– árulta el Póka Istvánné. – Próbálom magamat úgy összeszedni, hogy amikor az unokáimmal is találkozok ebben az időszakban, ne érezzék, hogy össze vagyok zuhanva – tette hozzá. Elmondta még, hogy ilyenkor nem sajnálja a pénzt a szép virágokra, ha olyan virágot lát a piacon, ami korábban nem volt, abból is visz. Ilyenkor csak az a fontos, hogy rendben legyenek a sírok: azt szeretné, ha az elhunytak is elégedettek lennének vele, ha látnák, milyen munkát végzett.

Sokan mécsest gyújtanak ilyenkor

Forrás: Czinege Melinda

Kovács Sándorné Zsuzsa is egyetért azzal, hogy ilyenkor nem szabad garasoskodni. A távolabbi sírokhoz nem tud elmenni, de amikor a helyi temetőbe látogat, a férje és a többi szerette számára mindig igyekszik valami különleges virágot vinni, csak a legszebbekkel elégszik meg.

Az eltávozott szeretteink mindig velünk vannak

– Az ember mindennap gondol a halottaira, a szeretteire. Jó, hogy ilyenkor kimegy a temetőbe, de szerintem nemcsak egy napról szól a megemlékezés, hanem az év minden napjáról – vallja Párványik Mónika. Ők a férjével rendszeresen szoktak kijárni a temetőbe, időnként pedig otthon is gyújtanak mécsest. Virágkülönlegességek helyett inkább krizantémot és koszorút visznek, mert azok ellenállóbbak az időjárás viszontagságaival szemben.

A megkérdezettek többsége is inkább a hagyományosan elterjedt krizantémot szereti a temetőbe vinni, és a mécsesek, gyertyák gyújtása is fontos része számukra a megemlékezés szertartásának.