A Haon a Debreceni Köztemető előtt és a belvárosban is arra volt kíváncsi, mit, mennyiért kínálnak az év legszomorúbb ünnepe alkalmából. Aki csak ilyenkor emlékezik meg az elhunytairól, jellemzően több sírhelyet is felkeres, mindegyikre jelképes összeget költ csak, és legfeljebb kisebb koszorút, egy-egy szál vágott, fehér virágot vagy mécsest vásárol – tudtuk meg az egyik árustól. Megerősítette azt is, hogy jellemzően az idősebbek és a friss gyászolók fordítanak több időt és pénzt a síremlékek rendben tartásához. Éppen ezért készülnek úgy október 31. előtt, hogy az ültetni való növények és a komolyabb procedúrával járó más díszítési kellékek helyett inkább a megemlékezés egyszerűbb kellékei legyenek elérhetők, azok viszont a kínálat zavarba ejtő bőségével.

Virágok, kompozíciók és mécsesek terén is a tavalyi árakkal találkozhatunk

Forrás: Czinege Melinda

Már nem csak fehér virággal emlékezünk

Az egészen kicsi, száraz virágból összeállított koszorút már 1100-1300 forintért is be lehet szerezni, egy-egy impozánsabb darabért viszont 7-8 ezret is elkérnek.

Mint megtudtuk, a trend szele eddig a változatlannak tűnő közegig is rendre elfúj, erről tanúskodott legalábbis az esztétikusan elrendezett felhozatal: a foszforeszkáló művirágtól a tenyérnyi gipszangyalig terjed a temető ezen divatja. Portálunk számára ezek között is a legmeghökkentőbb a vörösrózsa-koszorú volt apró led-lámpákkal. A virágkötő szerint ezen nem kell meglepődni, mára ugyanis a holland krizantém és a fehér kivételével kikopóban van a fehér virág divatja halottak napján. A kegyeletet sem kell már annyira szigorúan keretezett külsőségekkel megélni, mint régen, így egyre többen választják a sírlátogatáshoz az akár kékre vagy lilára festett virágokat szálban és csokorban egyaránt.

Forrás: Czinege Melinda

A belvárosban a Nagypiacon és a virágpiacon a virágok és a kompozíciók árai szinte termékről termékre megegyeznek a köztemetőben látottakkal, az élővirág szálja 300 és 700 forint között van.

Nem vagyon, szeretet kérdése

Mohakoszorút és élővirágosat is árul, az igazi dömpingre azonban október utolsó hétvégéjétől számol Veronika, akinek a temető előtti üzletsor új kereskedőjeként készül az első halottak napjára. Azt mondja, a síremlékek díszítése nem feltétlenül pénztárca kérdése. Gyakran látja, hogy a trolibusszal érkező, szemmel láthatóan nem vagyonos nénik-bácsik szinte semmi pénzt nem sajnálnak a szeretteikhez méltó dekorációért. Az épp trolira várakozó Varga Valika néni kérdésünkre megerősítette mindezt, de megjegyezte, a férje és a fia sírjára a mécseseket azért jobb áron, a diszkontban veszi meg. Több mint tíz éve neki minden október 31. nem a halottak, hanem a szerettei napja – fűzte hozzá végül.

Forrás: Czinege Melinda

Érdemes tervezni a parkolást

Meghosszabbított nyitvatartással készül mindenszentek hetére a Debreceni Köztemető, a temető ügyfélszolgálati irodája és a sírköves iroda, jelezte a temető Facebook-oldala.

A köztemető október 23-29. között 7-19 óráig, október 30-án és november 1-jén 7-20 óráig, november 2-án szintén 7-19 óráig tart nyitva. Mindkét iroda október 23-tól november 2-ig, 8-17 óra között lesz nyitva. Szombati és vasárnapi napokon, valamint hétköznapokon 15.30-17 óra között nincs temetés-ügyintézés.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy október 23. és november 2. között gépjárművel kizárólag az 1-es kapun át szabad behajtani, kihajtani viszont csak a 3-as kapun át lehet a Benczúr Gyula utca irányába. Mindenszentek napján a fentiekkel ellentétben minden lakossági, vállalkozói, személy- és tehergépjármű forgalom tilos a köztemető területén. Ezen a napon két kisbusz nyújt díjmentes segítséget a rászorulóknak a sírok megközelítéséhez – tudatta honlapján a társaság.