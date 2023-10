Nem nyereséges, de fejlődő Debrecen közösségi közlekedése

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és az OTP Bank Nyrt. közötti hitelszerződés módosítás tudomásul vétele, valamint döntés kezességvállalásról című napirendi pontnál Debrecen polgármestere elmondta: a debreceni közlekedési vállalat működtetése jelentős kiadással jár jelenleg is a város számára, ebben az évben ez mintegy 8 milliárd forintot tett ki.

Cél, hogy a város a helyi közösségi közlekedés működését továbbra is biztosítani tudja, amihez szerencsére hozzájárul a gazdaságfejlesztéssel járó bevételnövekedés. Hozzátette: több bankot is megversenyeztettek, melynek eredményeként kedvező konstrukcióval köthetnek hitelszerződést.

Vaszkó Imre megjegyezte, a tavalyi után ismét hitelfelvételhez kell folyamodni ahhoz, hogy a DKV működése biztosított legyen. Papp László válaszában rámutatott: a hitelkeret egy biztonsági keret, ugyanis egy ilyen döntés előtt nem csak az adott, hanem valamennyi városi közszolgáltató pénzügyi helyzetét megvizsgálják. Papp Viktor viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a nehézségek ellenére az elmúlt években minőségi fejlesztésekre is sor került, hiszen több buszt lecserélt a vállalat, köztük zöldbuszokat is beszereztek, illetve tervezés alatt a 3-as vonal is.

Varga Zoltán hozzászólásában úgy fogalmazott: a DKV csődben van, amelyért a jelenlegi és az előző polgármester a felelős. Véleménye szerint a városlakók elégedetlenek a közösségi közlekedéssel. Papp László válaszában azt mondta: elképesztő, s egyben tisztségéhez méltatlan tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot az országgyűlési képviselő. – Mikor a debreceni költségvetésről szavaztunk, amelynek része volt a helyi közösségi közlekedés támogatása, az ön képviselőtársai kivonultak a teremből. Ezzel jelezve többek között azt, hogy őket nem érdekli a közösségi közlekedés – mutatott rá.

Megjegyezte: a DKV bevételeinek 30 százalékát adják a jegy- és bérleteladások, a többi önkormányzati és kormányzati kompenzáció. Ez viszont nem helyi sajátosság, hanem az ország más nagyvárosaiban is jelenlévő probléma. Kivételt Budapest képez, ahol jelentős kormányzati támogatással tud működni a közlekedési vállalat.

– Azért építjük a város gazdaságát, hogy többek között a közösségi közlekedés is megfelelő színvonalú legyen. Képviselő úr nem vesz figyelembe olyan tényeket, mint például az energiaválság, amely a közszolgáltatási szektort hatványozottan érinti – emelte ki Papp László, hozzátéve: a jövőben elindul két napelempark kialakítása, melyek a város energiaellátásának fenntarthatóságához járulnak hozzá. Emellett készülnek az 1-es villamosvonal felújítására, új villamos-szerelvények beszerzésére és a trolibusz-flotta fejlesztésére is.

Debrecen polgármestere nem ismer pardont környezetvédelmi kérdésekben

Mándi László (Momentum) jelezte, a kormányrendelet – amely lehetővé teszi a környezetszennyező cégekkel való szerződéskötést – még ma is hatályban van, s véleménye szerint a kapcsolódó miniszteri utasítás nem egyértelmű. Ezért azzal a kérdéssel fordult a városvezetőhöz, hogy mit tesz a rendelet visszavonása érdekében.

Továbbra sem támogatok olyan kormányzati szándékot, amely könnyítést jelent a vállalatok számára környezetvédelmi kérdésekben. Éppen ezért szólaltam fel ebben az ügyben, s kerestem meg már a rendelet megjelenésének napján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, aki felé jeleztem: változtassanak a tekintetben, hogy ez az akkumulátorgyárakra kifejezetten ne legyen érvényes. Ennek az eredménye a miniszteri utasítás, amely kezelni tudja a helyzetet

– válaszolta Debrecen polgármestere. Nyomatékosította: a helyzet egyértelmű, az akkumulátorgyártást végző gyárakra nem lehet alkalmazni a rendeletet.

Kérdés érkezett továbbá a Görbe utca fejlesztésével kapcsolatban, melyre Papp László úgy reagált: jelenleg is egy nagyfelületű útfelújítási program zajlik a városban, idén és jövőre mintegy 6 milliárd forintot fordít erre Debrecen. Prioritást a nagyobb forgalmat lebonyolító utak élveznek, de a Görbe utcával kapcsolatos kérést – ahogy valamennyi hasonló kérést is – regisztrálja és megvizsgálja a hivatal.

– Nem kizárt, hogy jövőre pluszforrást biztosítunk a programra – jegyezte meg. Varga Zoltán felvetésére pedig elmondta: folyamatban van új padok beszerzése és kihelyezése a Sziget-kék játszótérre.

A fentieken túl a közgyűlés elfogadta Debrecen Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására, Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye működését érintő döntések meghozatalára vonatkozó javaslatokat. Mindezek mellett pedig elfogadták a Csokonai Színház névváltozására vonatkozó javaslatot is.