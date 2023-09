Különleges fotó került be a napokban két hal drámai összecsapásáról az egyik horgászcsoportba, a közösségben pedig egyből meg is indult az ötletelés, mi történhetett az állatokkal. A képen egy balin és egy törpeharcsa látható, utóbbi előbbi szájában van, és egyikük sincs már életben.

Forrás: Bodor János

Mi, most levadászta a törpét, a törpe meg átszúrta a kopoltyúját, és együtt vesztek?

– idézi az egyik kommentelő kérdését a Pecaverzum kapcsolódó cikke.

„Ez is lehet a magyarázat, de én egy kicsivel nagyobb valószínűséget adnék annak a forgatókönyvnek, hogy a már eleve döglött balin tátott szájába ment és szorult bele a törpeharcsa, ugyanis az mintha frissebb lenne” – írta egy másik hozzászóló. Más úgy gondolta, hogy a balin kapta el a harcsát, csak a törpének van egy jó védelmi eszköze, a három szúrós uszonya. „Megtámadta a balin, a törpe szétfeszítette az uszonyait. Azért nem is nagyon eszi szinte semmi ragadozó, mert hasonlóképp járna. Ha a törpe ette volna a balint, akkor a lágyabb húst kezdte volna, meg az uszonyait vissza is tudja hajtani, be se akad a szájába. Végképp nem üti át a tüske a száját” – fogalmazott.

A portál elérte a fotót készítő Bodor Jánost, és megtudta tőle, hogy már ilyen állapotban találta a halakat a Tisza-tónál, az Aranyosi-sziget környékén, és már egyik sem élt.

A férfi emellett azt is elmondta, szerinte mi történhetett.

„Szerintem a balin megfogta a törpét, és nem tudta elengedni. Nem hiszem, hogy a balindögből akart enni a törpe. Azért az furcsa, hogy a balin mit akart ekkora törpétől. Az én elméletem az, hogy a balin ösztönszerűen odavágott az előtte szemből feltűnő halnak, és szerencsétlenségére pont torokra kapta fejjel előre. Nagyobb villantókkal is szoktak ilyet csinálni kisebb balinok” – sorolta a lapnak.