Rendhagyó Kutatók Éjszakáját tartanak szeptember 29-én, pénteken 15 órától az Agórában. Plazmatányér, lézerspirográf, minirobot, buboréklámpa és időjárás-állomás is kikerült idén a WATCH műhelyéből – olvasható a www.agoradebrecen.hu oldalon. A középiskolás lányoknak szóló pályaorientációs programban elkészült izgalmas projektekkel is találkozhatnak a látogatók az eseményen. Emellett ízelítőt kaphatnak az érdeklődők a Cívis álom című középiskolai vetélkedő anyagából, a diákok bemutatnak különböző kísérleteket és a fenntarthatóság jegyében megfogalmazódott elképzeléseiket a Zöld Debrecenről. Továbbá az ismeretterjesztő előadásokból kiderül, elképzelhető-e az autózás ökológiai lábnyom nélkül, a világ legnagyobb obszervatóriumaiból milyen mélységig ismerhető meg az égbolt és milyen sportágakban tudnak jól teljesíteni a robotok. A Kutatók Éjszakáján lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők szakvezetéssel bejárják a Botanikus Kertet, de az esti órákban lesz távcsöves csillagnézés is. A programok ingyenesen látogathatók, viszont regisztrációhoz kötöttek.