A Mozdulj, Debrecen! iskolaprogramjának első olyan rendezvényét tartották szerda délután a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár sportkombinátjában, amelynek keretében a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium növendékeivel együtt sportolhattak a debreceni középiskolások. A programon akadálypálya, labirintusfutás és különböző sport- és honvédelmi bemutatók várták a résztvevőket.

Ez a Mozdulj Debrecen! első, de nem utolsó olyan eseménye, amelynek lényege, hogy egy kicsit együtt mozogjunk, a mozgás élményét közösen éljük át

– köszöntötte a résztvevőket Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Hangsúlyozta, lesz lehetőség a honvédelmi eszközökkel való megismerkedésre, azok kipróbálására, valamint a kadétokkal való vetélkedésre is, de a legfontosabb a közös mozgás élményének átélése. – Az iskolai egészségügyi szűréseken azt látjuk, hogy nagy szüksége van a fiatalságnak a mozgásra. Ezért is külön köszönöm, hogy most itt vagytok, s megmutatjátok, hogy igenis vannak debreceni fiatalok, akik szívesen vesznek részt ilyen programokon. Most körülbelül kétszázan vagytok itt – mondta az alpolgármester. Hozzátette: bízik benne, hogy a létszám idővel növekedni fog. Felhívta a figyelmet, hogy iskola után, szakköri keretek között is van lehetősége a diákoknak a Mozdulj, Debrecen! programjain részt venni.