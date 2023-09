A város önkormányzata kormányzati támogatással, a „Modern kisváros” program forrásából, 40 millió forintból tudta felújítani és bővíteni a helyi ravatalozó épületét, ahonnan az ügyintézés a szintén megújult kegyeleti bolt épületébe került. A hivatalos átadó ünnepségét szeptember 6-án, szerdán délután tartották.

Az ünnepségen Maczik Erika polgármester és Bodó Sándor országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Az épületet a történelmi egyházak képviselői, Őz Lajos református esperes és Bökő Péter római katolikus plébános megáldották, illetve felszentelték. Az ünnepélyes szalagátvágással hivatalosan is átadták a megújult kegyeleti helyet, amely méltó körülményeket biztosít szeretteink utolsó útjára kísérésében.

Időszerű volt a felújítás

A városi köztemető ravatalozója az 1980-as években épült vb. vázszerkezetű, tégla kitöltőszerkezetű lapostetős létesítmény. Az épület elé 2000-ben fedett-nyitott ravatalozó rész épült, azóta ott tartják a gyászszertartásokat. Az épület a folyamatos karbantartások mellett is megérett egy jelentős mértékű felújításra, hogy ismét maximálisan megfeleljen a lakossági elvárásoknak és méltó helyet biztosítson a gyászszertartásoknak.

A felújítás során kicserélték az épület nyílászáróit, továbbá tetőszigetelését és bádogos szerkezetét, így már biztosan nem ázik be. Erre nagy szükség volt, mert az épület külső és belső falfelületein a korábbi beázások olyan mély nyomokat hagytak, melyeket csak vakolatjavítással lehetett eltüntetni. A belső falfelületeken végzett javításokat festés követte, a külső homlokzatot időjárásálló homlokzatfestékkel szépítették.

A megújúlt ravatalozó

Forrás: Marján László

Az épület belső elektromos hálózata és fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Egy korábbi fejlesztés során már beszereltek egy új mérőhelyet, valamint egy új főelosztó szekrényt. Most kibontották a belső elektromos rendszert, és helyette új elektromos vezetékeket építettek be, emellett új elektromos fűtőtesteket is telepítettek. A már meglévő fedett-nyitott ravatalozó acélszerkezetét és fából készült szerkezeti elemeit a szükség szerint javították és festették, továbbá bővítették azt egy, a meglévővel mindenben azonos új fedett-nyitott ravatalozóval.