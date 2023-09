Hatalmas, 180 kilogrammos vaddisznót ejtett el a napokban Balogh Petra Komádinál, a hihetetlen zsákmányról az Agrojager közölt hosszabb beszámolót a vadász nyomán.

Balogh Petra és a zsákmánya

Forrás: Komádi Biharnépe Vadásztársaság – Agro Jager News

Balogh Petra öt éve tagja a Komádi Bihar Népe Vadásztársaságnak, ahol az édesapja is tag. A szarvasszezon kezdetével szeptember 8-án indultak ketten vadászatra. Petra úgy döntött, hogy a Külső-Iszap területére megy, azon belül is a Gombos csatorna részre, egy kukoricatábla mellé. Édesapja kivitte őt a megbeszélt helyre, majd elment, és ő is elfoglalta a saját helyét.

A leírás szerint Petra rövid időn belül gímszarvasokat pillantott meg, de az állatok nagyon messze voltak, így maradt a helyén. Szürkületkor aztán felsétált a tábla másik széléhez, hogy megnézze, van-e vadmozgás. Amikor elérte a tábla szélét, óvatosan belepillantott.

Nagy meglepetésemre ott állt, körübelül 40 méter távolságra, egy termetes, körülbelül 180 kilós vaddisznókan

– sorolta a vadász, aki végül egy határozott lövéssel terítékre is hozta élete első vaddisznókanját.