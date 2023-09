Új angol nyelvű kurzust hirdetett a 2023/24-es őszi félévében a Debreceni Egyetem Informatikai Kara és a nyolc vállalatból álló Debrecen BSC Kerekasztal. Az „Applied IT knowledge – choose your career path” elnevezésű, szeptemberben induló egy féléves képzésben tizenkét-tizenöt előadóval, szakmai tapasztalataikkal és karrierútjukkal ismerkedhetnek meg a résztvevő hallgatók, akik a megszerzett tudást a munkaerőpiacon is hasznosíthatják majd. A kurzus részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be a kar vezetői, valamint a Debrecen BSC Kerekasztal képviselői hétfőn a Kar tanácstermében.

Az Informatikai Karon magas számban képzünk hallgatókat a munkaerőpiac számára. Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a diákok minél versenyképesebb tudást szerezhessenek intézményünkben. Komoly segítségünkre van az oktatásban a Debrecen BSC Kerekasztal, melynek tagjai erősen kötődnek az informatikához

– fejtette ki a szeptember elsején indult képzés jelentőségét dr. Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja. A kurzusra 140 hallgató – köztünk 90 külföldi diák – jelentkezett.

– A képzés olyan piaci tudással gazdagítja a hallgatókat, amely a jövőben az üzleti szektorba való belépésüket segítheti. Az angol nyelvű szakmai modulok előremutató ismereteket tartalmaznak, amik piaci igényekre válaszolnak. Az első blokk a Kerekasztal tagvállalataihoz tartozó üzleti és szolgáltató központok által képviselt általános bemutatást tartalmazza, kiegészülve a karrierútra vonatkozó témákkal. A második blokk az IT projekt- és szolgáltatásmenedzsmenttel foglalkozik, a harmadik egység pedig az olyan jövőbeli technológiák bemutatására épül, mint például a mesterséges intelligencia – fogalmazott Megyesi Szilveszter, a 4IG Nyrt. üzletágvezetője.

Közelebb hozni a hallgatókhoz

A Debreceni BSC Kerekasztalt 2018-ban nyolc cég hozta létre annak érdekében, hogy a szolgáltató szektor világát közelebb hozzák a városhoz és az egyetemistákhoz.

Képzéseinkkel hat nyelven vagyunk jelen az egyetemen. Ezen a kurzuson olyan technikai dolgokat és lehetőségeket ismerhetnek meg a hallgatók, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy még könnyebben bekerüljenek egy multinacionális környezetbe

– tudtuk meg Szabó Lászlótól, a British Telecommunications ágazati vezetőjétől.

Az Informatikai Kar elkötelezett aziránt, hogy minél több céget próbáljon meg bevonni az oktatásba. Prof. dr. Ispány Márton, a DE Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese kiemelte, az angol nyelvtudás elkerülhetetlen a szakmai siker szempontjából, a képzés pedig a diákok látókörét szélesíti, hiszen a szakmát komplexitásában segít megérteni.