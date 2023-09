Idén is megrendezik Debrecenben az Autómentes Napot szeptember 22-én, pénteken. Forgalmi igazolvány felmutatásával aznap díjmentesen lehet utazni a DKV Zrt. járatain, számolt be a közlekedési vállalat közleménye. Debrecen közösségi közlekedésének múltjában, jelenében és jövőjében is fontos szerepet játszanak az elektromos és a magasabb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő járművek.

A környezeti hatások közül a légszennyezés csökkenése a legfontosabb tényező. A 2009-ben az EURO 5-ös motorral felszerelt járművek forgalomba állításával éves szinten öt tonnával csökkent a károsanyag-kibocsátás Debrecenben. 2014-ben a 2-es villamos elindulásával tovább csökkent a környezetterhelés, hiszen a villamos kiváltotta a város két legforgalmasabb autóbusz viszonylatát a 31-est és a 32-est. A 2022 és 2024 között forgalomba álló EURO 6 D motorral felszerelt autóbuszok közlekedtetése pedig több, mint 20 százalékkal csökkenti a szén-dioxid kibocsátást. A 2022. augusztusában forgalomba állított 12 elektromos autóbusz üzembe állításával pedig 600 ezer km-es futásteljesítménnyel, évente 710,7 tonna szén-dioxid kibocsátás kerülhető el – írta közleményében a DKV Zrt.

A DKV jövőbeni tervei között szerepel új, 3-as villamosvonal kiépítése. A villamosvonal megépülésével a közösségi közlekedés általi károsanyag-kibocsátás tovább csökkenne. A villamos gyors, pontos és kényelmes utazási lehetőséget nyújt a város nyugati és keleti városrészeiben élők számára.