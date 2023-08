Mint elhangzott, a 20E jelzésű autóbusz az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet köti majd össze a Nagyállomással, az 52E kollégiumi gyorsjárat a Budapest és Nyíregyháza felől érkező InterCity vonatok érkezéséhez igazodik jellemzően vasárnap esténként, míg a 37A a Külső-Vámospércsi út környezetében megnövekedett utazási igények kiszolgálásában vesz részt.

Sűrűbben jár majd szeptember 1-től a 3-as és 5-ös trolibusz, valamint több autóbusz. Menetrendi korrekciót hajtanak végre az 1-es és 2-es villamos, a 3A-s trolibusz, és számos autóbuszjárat esetén.

Papp László, Debrecen polgármester kiemelte, hogy számos változtatás a lakossági észrevételek alapján történt, igyekeznek minden igényt – amennyiben a feltételek megvannak hozzá – kielégíteni. Emlékeztetett rá, hogy a megnövekedett energiaárak miatti intézkedések a debreceni közlekedést is érintették, ami lassan visszaáll a normális kerékvágásba, ehhez járulnak hozzá a mostani lépések is.

A részletekről elmondta, a város életében fontos szerepet játszó Észak-Nyugati Gazdasági Övezet is bekapcsolódik a közlekedési rendszerbe, ahol eddig főként építés zajlott, emellett kezd azonban „élettel megtelni”, egyre nagyobb számban vannak jelen a BMW munkatársai, a 20E gyorsjárat beindítása az ő munkába járásukhoz nyújt lehetőséget. Lakossági észrevételek alapján a Külső-Vámospércsi útra a 37A jelű járat indul, a diákokat segítő 52E pedig felfűzi a nagyobb kollégiumokat, megkönnyítve a városba érkezve az odajutást. Ahol sűríti a járatokat a DKV, ott elsősorban a csúcsidőszak igényeit próbálja kiszolgálni.

Örömteli, hogy az energiatakarékossági intézkedések ellenére a jegy- és bérletértékesítés emelkedő tendenciát mutat. Az eladott jegyek száma több mint 8, a bérleteké 7,4 százalékkal növekedett

– tette hozzá a polgármester.

Tóth Szabolcs (balról) és Papp László

Forrás: Molnár Péter

Megállókat helyeznek át

Tóth Szabolcs, a DKV vezérigazgatója elmondta, 2022 januárja óta a járművek harmadán működik utasszámláló berendezés,

eddig mintegy 153 ezer járatot mértek meg, az adatokat elemezték; valamint figyelembe vették az utazók visszajelzéseit és a járművezetők észrevételeit is, mindezek alapján döntöttek a módosításokról.

A 37-es „betétjárataként” közlekedik majd a 37A-s a Kéknyelű utcáig, óránkéntira sűrítve Külső-Vámospércsi út ellátását, ahonnan rengeteg észrevétel érkezett a közlekedési társasághoz. Az 52E a vonatok menetrendjéhez igazodva jár a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon (többnyire vasárnap), érintve a helyközi autóbusz-állomást is. Tóth Szabolcs azt is megjegyzete, hogy a diákokat a Neptun rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatják a közlekedési tudnivalókról.

Szeptember 01-től a 10-es, 10Y-os és a 24-es autóbuszok a Doberdó utca, Böszörményi út irányába található külső megállóhelyen végeznek utascserét. A Sámsoni út irányába közlekedő 19-es autóbusz pedig ismét megáll a Mentőállomás megállóhelyen.