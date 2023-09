Zenés köszöntés után írószereket, füzeteket és más, az iskolakezdéshez elengedhetetlen kellékeket adott át pénteken a hajdúböszörményi Katica Családok Átmeneti Otthona ellátottjainak a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. A Baptista Imaházban a csomagot nagy örömmel vette át Kevin, Józsika és Lorenzo is, a három testvért édesanyjuk, Beatrix menekítette ki zagyvarékasi otthonukból két héttel ezelőtt. – Örülök, hogy befogadtak ide minket, ahol sem szóval, sem mással nem vagyunk bántva – válaszolta a Haonnak az anyuka, aki párkapcsolati, és az ebből adódó lakhatási problémák miatt került ide. Az utolsó menedéke az édesanyja lett volna, de ő sem fogadta be a drogfogyasztó férj elől menekülő nőt és három kisfiát.

Elhagyták, most rajzolják otthonukat

Kevin, a legkisebb fiú ötéves, a kora délutáni adományátadás után el is aludt, korán kelt ő is pénteken az iskolába induló két bátyjával. Lorenzo elsős, és bár kicsit feszélyezi az újságírói faggatózás, elmondja, kőműves lesz, ha nagy lesz, ezzel a távlati céllal érkezett első nap a hajdúböszörményi iskolába. Az ajándék rajzeszközökből házat rajzol majd, ahogy hatéves öccse, Józsika is, aki szintén házat rajzol majd először. Már az első tanítási napon lettek barátaik, a menzakoszttal is minden rendben volt. Hatkor keltek, mosakodtak, reggelit pakoltak, és elindultak mind a négyen az iskolába. Főzés, pakolás – ez volt a dolga iskolaidőben Beatrixnak, aki kedden már kezdi is a takarítást az otthonban, mint a vezetőtől megtudjuk, közfoglalkoztatási mintaprogramban.

Beatrix igyekszik mindent megtenni a fiaiért

A kapaszkodóhoz két ember kell

Kilenc családnak, összesen negyvennégy embernek nyújt menedéket most a Katica Otthon. Lakói bántalmazottak vagy megoldhatatlan lakhatási problémával küzdenek. – Jellemzően drog-, egyre ritkábban alkoholproblémák miatt esik ki az apa a családból. Nem dolgoznak, ezzel ellehetetlenítve a családot, a gyerek és az anyák életét. Ezt már Ötvös Erika, a Katica Családok Átmeneti Otthonának intézményvezetője osztotta meg portálunkkal. A szakember szerint ilyenkor gyakran nincs más megoldás, akár a saját tulajdonú otthonaikból is el kell menniük, mert bántalmazza őket a párjuk. A kiváltó ok az alkohol-drog-börtön háromlépcsős útvesztője: majdnem mindegyik férfi droghasználó, akik jellemzően a család jövedelmén élősködik, ahogy Beatrix is végigszenvedte mindezt.

– A helyi családsegítő szolgálathoz önként térhet be bárki, aki hasonló élethelyzetbe kerül. Ha nincs hely, várólistára tudjuk csak tenni őket, majd üresedéskor befogadjuk – fűzi hozzá Ötvös Erika, aki szerint ez önmagában még nem egyenes út felfelé. Sokszor gondolja meg magát az anya, így a bántalmazás ellenére gyakran mennek vissza oda, ahonnan elmenekültek, a gyerekkel együtt.