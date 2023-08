Megkezdődött a Debreceni Egyetem Sántha Kálmán Szakkollégium tudományos nyári tábora. A kéthetes programot, melyen több mint harminc középiskolás diák vehet részt, hétfőn délelőtt nyitották meg a Klinikai Központ Nagyerdei Campusán az In Vitro Diagnosztikai Tömb előadótermében.

Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja elmondta, a program nem titkolt célja, hogy a legjobb hallgatók a Debreceni Egyetemről kerüljenek ki. Felvázolta, a tábor során szeretnék megmutatni a végzős középiskolások számára, hogy az egyetem csodálatos környezetében milyen kitűnő tanárok fogják oktatni a diákokat. A dékán szerint a tudományos kutatás módszertanával való ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni, így akár az érettségi előtt is érdemes minél előbb belepillantani abba a folyamatba, hogyan keletkeznek a tankönyvekben is szereplő információk, valamint, hogyan lehet azokat kritikusan értelmezni.

Mátyus László

Forrás: Molnár Péter

Mátyus László szerint ahhoz, hogy az ember a hamis információk keltette káoszban el tudjon igazodni, ismerni kell, hogyan jönnek létre a valós tudományos adatok. Mint mondta, a diákok a táborban ezzel a módszertannal fognak megismerkedni.

A dékán a középiskolásoknak beszélt a gyökeres változás előtt álló felvételi rendszerről is. Többek közt megemlítette, lényeges elem lesz a ponthatárok szempontjából a nyelvvizsga megléte, ugyanakkor a tanulmányi versenyeket is kiemelte. Hozzátette, egy-egy verseny győztesei számára nem is igazán lényegesek a pontok, hiszen ők gyakorlatilag azonnal felvételt nyernek az egyetemre.