Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait hétfő délután. A 2023-as eljárás során összesen 1720-an jelentkeztek a Debreceni Egyetemre, közülük 1039-en nyertek felvételt. Állami ösztöndíjas képzésre 410, önköltségesre pedig 629 jelentkezőt vett fel a DE. Az idei szám jelentős mértékben meghaladja az előző évek eredményeit, az elmúlt tíz évben ugyanis most először sikerült ezer fölötti létszámot felvenni, ráadásul a tavalyi számot (573) majdnem meg is duplázta az intézmény - számolt be róla a felsőoktatási intézmény.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a hirek.unideb.hu-nak elmondta: minden évben jól teljesít a pótfelvételin a DE, az idei eredmény azonban minden tekintetben kiemelkedő.

– A jelentkezési adatokból is látszott, hogy komoly emelkedésre számíthatunk. Különösen a pótfelvételi eddigi tapasztalataihoz viszonyítva értünk el jelentős növekedést, szinte megkétszereződött idén a felvettek száma. Egyes karokon is érezhető ez a kivételes előrelépés, valamint az is örömteli, hogy a korábbiakhoz képest nagyobb számban kerültek be jelentkezők az állami ösztöndíjas képzéseinkre. Mindez részben országos tendencia, de a felvételizők számának emelkedése megmutatta, hogy a Debreceni Egyetem képzési struktúrája, minőségi képzései jelentős vonzóerőt jelentenek – fogalmazott a rektorhelyettes.

A legnépszerűbb kar a pótfelvételiben ebben az évben a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar lett, ahova 256 elsőst vettek fel, de a Gazdaságtudományi Kar (211) és az Egészségtudományi Kar (187) is kiemelkedő eredménnyel zárta az eljárást. A tanárképzésben érintett szakokon is komoly sikereket ért el az egyetem, ebben az évben négyszáz hallgatót vett fel.

A pótfelvételin tizenegy kar kínált képzéseket 2023-ban, ösztöndíjas alap-, mester- vagy osztatlan képzésekre hét képzési területen, a pedagógusképzésben, az agrár, a gazdaságtudományok, a műszaki, az informatikai, valamint az orvos- és egészségtudományi, illetve a természettudományi területeken várták a jelentkezéseket.

Az idei felvételi során minden eddiginél több jelentkezőt vett fel a Debreceni Egyetem, az általános felvételi eljárásban sikerrel próbálkozók száma meghaladta a nyolcezret. A pótfelvételi eljárást követően, valamint a határon túli jelentkezőkkel és az angol nyelvű szakokra felvételizőkkel együtt várhatóan tizenegyezernél is több elsőéves kezdi meg tanulmányait szeptemberben a Debreceni Egyetemen.

A pótfelvételi eljárásban felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat szeptember első napjaiban kapják meg a felsőoktatási intézménytől.