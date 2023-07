Úgy is lett: ahogy a várva várt számsorok megjelentek a kivetítőn, úgy vette elő minden érdekelt a telefonját, mert itt bizony most néhány másodperc is sok türelmet kívánt, hogy melyik eszközön jelenik meg hamarabb a sorsdöntő pontszám. Örömkönnyek, hatalmas ölelkezések, sikítozások és lemondó melankólia – ebbe az érzelemvilágba öltözött a Teniszke fesztiváltérré alakított része, és mint a sorra fejekre kerülő papírkoronákból következtettünk, a legtöbben elégedetten hajtják éjjel álomra a fejüket.