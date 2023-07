A nyírségi településen lévő idősek otthonában július első napjaiban kezdődött el az a munkafolyamat, melynek keretében a régi, csaknem évszázados faablakokat modern, jó hőszigetelésű nyílászárókra cserélik. Valamennyi utcafronti, valamint egy udvarra néző ablak cseréje is megtörténik. A költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja az idős lakók komfortérzetének javítása és természetesen nem utolsó sorban az energiatakarékosság céljából.

A beruházásról Nagyné Jobbágy Piroska beszélt. – Az idősek otthona a település legrégebbi épületei közé tartozik, ezért több mint egy évtizede keressük a megfelelő pályázati lehetőséget egy új idősotthon építésére. Az önkormányzat tulajdonában van a célnak megfelelő ingatlan, a látványtervünk már több éve készen van, de a mai árak mellett a milliárdhoz közelít a beruházás összköltsége, amit pályázati támogatás nélkül nem tud az önkormányzat felvállalni. A lakókra azonban a régi épületben is vigyázni kell, ezért vált elengedhetetlenné az ablakok cseréje – fogalmazott a jegyző.

Mindenki elégedett és türelmes

A beruházás összköltsége az utómunkálatokkal együtt várhatóan mintegy ötmillió forint lesz, hiszen az ablakok cseréjét és a hozzá tartozó kőművesmunkát követően mindenképpen szükség lesz a festésre is, új karnisokat és sötétítő függönyöket is kap az intézmény. Mászlainé Erdei Évától, az otthon vezetőjétől megtudtuk, hogy a régi ablakok cseréje valóban szükséges volt már, ezért a beruházással mindenki elégedett. A lakóknak nagyon tetszenek az új, a régieknél nagyobb és jóval világosabb ablakok, a gondozók könnyebben tudják majd kezelni azokat, a takarítást végző közfoglalkoztatottaknak pedig sokkal könnyebb lesz a nyílászárók tisztántartása is. Az otthon vezetője szerint a legnagyobb dicséret a lakókat, vagyis a gondozottakat illeti, akik nemcsak szépnek találják az új ablakokat, és élvezik a sokkal több fényt beengedő üvegtáblákat, de példás türelemmel viselik a felújítással járó kisebb-nagyobb kellemetlenségeket még akkor is, ha esetleg a kedvenc tévésorozatukat zavarja meg egy-egy munkafolyamat.

Kedves Zilahi Enikő