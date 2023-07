Számos tévhit él a VÉDA-kapukkal kapcsolatban az emberek fejében, ami sokszor a közlekedésben is megmutatkozik. Egyes sofőrök satufékeznek a kapuk előtt, ledudálják azokat, akik az adott útszakaszra aktuálisan megengedett sebességet betartják. A józsai VÉDA-kapu– amely a 35-ös főút 77-es kilométerénél figyeli az autósokat – közelében is nem egyszer találkozunk balesetveszélyes szituációkkal. Nem kell pánikszerűen fékezni, ha meglátjuk, ugyanis a megengedett legnagyobb sebesség továbbra is 90 km/óra ezen a helyen.

Ha útjavítás van, muszáj lassítani

Az autópályákon megengedett legnagyobb sebesség hazánkban 130 km/óra, de egyes szakaszokon ennél alacsonyabb maximális sebességet is előírhatnak, például útjavítás miatt, sőt, vannak csak rossz időben érvényes korlátozások is. Ilyenkor a sofőrök fejében megfordulhat a kérdés: vajon mit mér a VÉDA?

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a Haon megkeresésére közölte:

a rendőrség a VÉDA rendszer sebességmérő eszközeivel mindenhol az adott útszakaszra aktuálisan érvényes legnagyobb megengedett sebesség betartását ellenőrzi. A sebességmérő eszközökön az aktuális sebességhatárok beállíthatók, ezt a feladatot a területileg illetékes rendőri szervek végzik, figyelemmel a közútkezelők jelzéseire is.

Tehát, ha egy adott útszakaszon a maximális sebesség 70 km/óra, mert útjavítást végeznek, akkor ezen az útszakaszon az aktuálisan érvényes legnagyobb megengedett sebesség a 70 km/óra. Továbbá kiemelték, a VÉDA-kapuk esetében nem volt és nincs tervben százalékosan meghatározott sebességtúllépés figyelése.

A lézerblokkoló használatától függetlenül mér

Az ORFK tájékoztatása szerint a VÉDA-kapu a lézerblokkoló használatától függetlenül méri a sebességet. Mindemellett közvetlenül a kapu előtti néhány tíz méteres útszakaszon méri a sebességet, a pontos távolság az adott útszakasz és a kapu kivitelétől függ. Indokolatlanul „befékezni” sehol sem biztonságos, a sebességhatárok betartása esetén pedig felesleges.

A VÉDA-rendszer kamerája nem csupán a járművek sebességét ellenőrzi, hanem egyebek mellett a rendszámukat is leolvassa, rögtön összeveti a központi adatbázissal, így kiszűri a körözés alatt álló autókat. Látja továbbá, hogy a sofőr bekapcsolta-e biztonsági övét, nem telefonál-e kézben tartott készülékkel

– válaszolta a rendőrség. Hangsúlyozt: a VÉDA-kapuk bemérik a szemből érkező motorkerékpárt is.

Több mint 23 ezer ügy keletkezett

Az ORFK tájékoztatása szerint 2023. január 1. és június 30. között Magyarországon az objektív felelősség hatálya alá tartozó megengedett legnagyobb sebesség túllépése szabályszegés elkövetése miatt közigazgatási bírság kiszabására 298 ezer 31 esetben került sor (ezek a fix vagy mobil traffipaxok által lefotózott esetekből adódóan postán kiküldött csekkek). Hajdú-Bihar vármegyében ugyanezen okból azonos idő alatt 23 ezer 126 ügy keletkezett.