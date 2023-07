Átadták Püspökladány kerékpárút-hálózatának utolsó, befejezett szakaszát kedden a Kálvin téren. A gyűjtőútnak köszönhetően ezzel a főtérről elérhető biciklivel a város legtöbb pontja.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke az eseményen elmondta, a kerékpárút nagyban hozzájárul a városban a közlekedésbiztonsághoz. Rámutatott, a vármegyei statisztikák alapján a közúti balesetek 18 százalékát gyalogosok vagy biciklisek okozzák, melyet a hasonló fejlesztések lényegesen mérsékelnek. Hozzátette, a püspökladányi kerékpárút létrehozása hosszú érésű folyamat volt, mely számos nehézségbe ütközött, tekintettel arra, hogy a forgalmas városrészben a közüzemi vezetékek sokasága akadályozta a haladást.

Pajna Zoltán

Forrás: Czinege Melinda

Az 1,6 kilométeres szakasz befejeztével azonban vármegyeszerte 38 kilométernyi bicikliút valósult meg az elmúlt években. Elmondta azt is, az előző tervezési ciklusban 2,7 milliárd forintnyi beruházás valósult meg Püspökladányban.

A helyieknek is szokniuk kell

A kerékpárút a város legfrekventáltabb területén épült, éppen ezért forgalmi szempontból indokolt volt a megvalósítása

– mondta beszédében Bodó Sándor. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a most átadott szakasz kulcsfontosságú, mivel a többi kerékpárutat köti össze, így a város egyik végéből a másikba egy összefüggő úthálózaton eljuthatnak a püspökladányiak biciklivel.

Bodó Sándor

Forrás: Czinege Melinda

Felhívta arra is a figyelmet, bár az infrastrukturális feltételek ezennel adottak, a kerékpárút helyes használatát a lakosságnak is meg kell szoknia, a forgalomban való biztonságos közlekedés elsajátításában azonban a tanintézmények és pedagógusok együttműködésére is számíthat a város.

Tóth Lajos, Püspökladány polgármestere ismertette a beruházás részleteit a 2016-os tervezéstől a megvalósulásig. Mint mondta, rendkívül bonyolult, nehézségekkel terhelt munkafolyamat volt, ám ezzel Püspökladány több mint 14 kilométeres kerékpárút-hálózattal büszkélkedhet, mely lényegesen átláthatóbbá teszi a közlekedést.

Tóth Lajos

Forrás: Czinege Melinda

Mint mondta, az újonnan átadott szakasz 170 millió forintból valósulhatott meg, többnyire uniós forrásból, azonban a hét évvel ezelőtti tervezet óta a kivitelezés költsége jelentősen megemelkedett, ezért kiegészítő forrásokra is szükség volt, melyet az önkormányzat és a vármegyei közgyűlés biztosított.

Forrás: Czinege Melinda

