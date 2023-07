– Azok a műszaki alapismeretek, amelyeket elsajátítottak, még sokáig naprakészek lesznek. A tudásuk nagyjából fele viszont a technika gyors fejlődése, például a mesterséges intelligencia, a chatbootok, a gépi tanulás térnyerése miatt néhány év múlva várhatóan elavul. Biztos vagyok benne, hogy az önök életében még legalább egy ipari forradalom be fog következni, ezért ezután is folyamatosan tanulniuk kell – figyelmeztette a végzetteket a kar dékánja.

Husi Géza elmondta: amikor ő volt egyetemista, a múlt évezredben, még logarléccel számoltak, azóta lezajlott a 3. és 4. ipari forradalom.

– Ma a DE is használ például szuperszámítógépet és gépi tanulást. Napjainkban olyan műszaki újítások válnak a mindennapjaink részévé, amelyeket a most itt végzett mérnököknek tudni kell kezelni, karbantartani, ugyanakkor a jövő technológiáját is nekik kell majd megalkotni – fogalmazott.

Az ünnepségen a kar, a hallgatói önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara elismeréseit is átadták. Vezendi Leila Kari HÖK elnök Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült. A DE MK Publikációs Díja kitüntetést Kovács Péter DLA, Keller Ferenc, Bajusz Boglárka, Czirják Róbert, Gazdag Olivér, Hawrlant Benjámin Máté, Ligeti József szerzőtársakat, L. Szabó Gábor, illetve Szodrai Ferenc szerzőket, valamint Truzsi Alexandra, Kovács Boglárka, Bodnár Ildikó és Fábián István szerzőtársak kaptak. A MEPS Middle European Seminar – Nemzetközi Várostervezési Gyakorlaton elért kiemelkedő eredményért csoportos Dékáni Dicséretben részesült Balázs András Máté műszaki menedzser alapszakos, Baráth István építészmérnök alapszakos, Hostyisóczki Dávid, Kállai Kristóf, Bacskai Ákos, Fülöp Ádám Imre és Koós Martin építőmérnök alapszakos hallgató. A DE Kiváló Hallgatója kitüntetést Molnár Dorina okleveles építész vette át. A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevelét Mózes Orsolya Kari HÖK általános alelnök és Kökényesi Balázs Kari HÖK korábbi ügyvivő, általános tag kapta meg. Az Alma Mater Emlékérem kitüntetést Vezendi Leila Kari HÖK elnöknek adták. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara által alapított Borsos József Diploma Díj kitüntetésben Illyés Anikó építészmérnök és Sass Hajnalka okleveles építész részesült. A DETEP Oklevelet Csák Krisztián Zoltán okleveles műszaki menedzser tudhatja a magáénak. A Hallgatói Szövetség elnökének és alelnökének elismerő oklevelét a tanulmányait angol nyelven folytató Mustapha Ankának és Awais Muhammadnak adományozták.

A Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa Talent UD Tanúsítványát a szintén angol nyelvű képzésben részt vett Bengisu Gulum, Tergel Tsumbuukhuu, Ramdan Pano Anwar, Pretty Deepak Londhe, Nadia Helali, Hanen Skandrani, Amira Bouzid, Clifford David Aguta, Abdulrahman Anka Mustapha, Oyedoyin Victoria Ajani, Gonzalo Andres Cruz Suarez és Boaz Chepsergon Komen vette át.