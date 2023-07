Modern belső térrel, teljesen új környezetben várja a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma a diákjait a következő tanévben. Az iskola központi épületének felújítása során egyebek mellett korszerűsítik a tantermeket és a tanári szobákat, valamint az iskola informatikai rendszerét is fejlesztik, számolt be az egyetem hírportálja, amely képeket is közölt a munkálatok jelenlegi állásáról. Mint arról a Haon már beszámolt, a felújítást hajdúböszörményi cég végzi.

A hirek-unideb.hu emlékeztet, a Debreceni Egyetem 500 millió forint pályázati forrásból újítja fel a pallagi gyakorlóiskolát. A Széchenyi 2020 program keretébe elnyert vissza nem térítendő támogatásból modernizálják a kétszintes épület 25 tantermét és a tanári szobákat, kicserélik a teljes villamoshálózatot, a fűtési rendszert, valamint 4 új vizes blokkot is kialakítanak.

- A korszerűsítés során jelentős forrást, csaknem 50 millió forintot fordítottunk eszközbeszerzésre is, egyebek mellett tantermi bútorok cseréjére. Több számítógépet, laptopot, interaktív kijelzőt és projektort vásároltunk. A Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma többcélú intézmény, amely a szakképzésben és a gimnáziumi képzésben egyaránt részt vesz. Ezek az eszközök a gyakorlati képzéseink hatékonyságának javítása mellett hozzájárulnak a DE pedagógushallgatóinak kompetenciafejlesztéséhez is – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Nagyné Biró Edit, a Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója.

Forrás: unideb.hu

Nagyné Biró Edit kiemelte: a felújítás férőhelybővítéssel is jár, néhány új tanteremet is kialakítanak, mely a folyamatosan növekvő tanulói létszám miatt nélkülözhetetlen az intézmény számára, hiszem szeptemberben a kilencedik évfolyamnak mintegy 200 diákja lesz, ezzel pedig több mint 700-ra nő az iskola tanulói létszáma.

A pallagi intézményben jelenleg is végzik a felújítási munkálatokat, amelyek augusztus 31-ig fejeződnek be.