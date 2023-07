Szívmelengető történettel kereste meg a Haont nemrég Kukucska Ádám, aki esküvői fotós szolgáltatásával vett részt néhány hete egy téglási lakodalomban. A Debreceni Egyetem orvostanhallgatója a tanulmányai mellett néhány éve fotódobozos vállalkozást indított, így került – mint később kiderült egy középkorú férfi védőangyalként – a Hajdú-Bihar vármegyei település lagzijába.

– Amikor végeztem a munkámmal, indulás előtt megkerestem a menyasszonyt, hogy elköszönjek tőle. Messziről láttam, hogy valamiért zúgolódik a násznép egy csoportja – idézte fel portálunk kérésére Ádám, aki először azt hitte, valamilyen ünnepi meglepetés váltotta ki a hangzavart.

Elindult feléjük, és ekkor pillantott meg egy 50-55 éves férfit, aki a földön feküdt, sokan körülállták, és közülük valaki a mentőkkel beszélt. A lakodalmak természete miatt először azt hitte, hogy valaki túl sokat ivott, és emiatt engedett a gravitációnak, de mivel orvostanhallgatóként az emberi élet megmentése is része a hivatásának, nem fordított hátat a történéseknek.

Kukucska Ádám jelenleg harmadéves orvostanhallgató

Forrás: Kukucska Ádám-archív

Minden perc számított

Először elkezdtem keresni a pulzusát és közben figyeltem a légzését; nem volt se légzése, se pulzusa, a férfi semmilyen életjelet nem mutatott. A mentőszolgálatot telefonon röviden tájékoztattam a pillanatnyi állapotáról, majd elkezdtem az újraélesztést: pumpáltam és közben orron át befújást alkalmaztam

– folytatta a történetet. Az újraélesztést öt-tíz perc elteltével egy akkor érkező radiológus ismerősével közösen folytatták, mindezt egy százfős násznép, sírva aggódó rokonok között.

Ádám és segítő társa akkor nem észlelte az idő múlását, de mint később megtudták, csaknem 40 perc után jelentek meg a mentők, akik három sokkolással érték el, hogy a szerencsétlenül járt férfi szíve újrainduljon.

– Az embert eszméletlenül vitték el a mentők, utána vártunk és vártunk, majd órákkal később, búcsúzáskor mesélte nekem a menyasszony, hogy a beteg már fel is hívta őt a kórházból – emlékezett vissza az életmentő önkéntes.

Ádámot néhány nap múlva egy orvos ismerőse arról tájékoztatta, hogy azóta is rendben van a férfi, ami azért is nagyon szerencsés, mert 30-40 perc oxigén és vérkeringés nélküli állapot után általában komoly problémák merülhetnek fel. Arra pedig, hogy véletlenek nem léteznek, tökéltes bizonyíték az is, hogy Ádám éppen egy egyetemi szigorlat miatt távozott korábban (jó helyen, jó időben) az ünneplő sokaságtól.

SZD