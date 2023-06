Pocsaj nagyközség önkormányzata idén útjára indította az Érmelléki Ösztöndíjat, melyet azon helyi általános iskolások kaphattak, akik kitűnő bizonyítvánnyal zárták az évet. Továbbá azon gyerekeket is elismerték, akik bár nem színötös, de az első féléves eredményükhöz képest kiemelkedő javulást értek el. – Fontosnak tartom, hogy a kitűnő diákok mellett azon gyerekeket is tudtuk jutalmazni, akik önmagukhoz képest magas szorgalomról tettek tanúbizonyságot. Az ösztöndíj a jutalmazás mellett ösztönző hatással is van a gyerekekre. Az érintettek 20-20 ezer forinttal kezdték a nyári szünetet – tájékoztatott Szőllősi Roland polgármester.

HAON