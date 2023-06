Elcserélné bizonyos ingatlanjait az önkormányzat a Fórum bevásárlóközpont bővítését tervező cég ingatlanjaival; erről is dönt majd a debreceni képviselő-testület a június 22-i ülésén.

Az előterjesztés szerint a Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. és a Fórum Bevásárlóközpont Zrt. a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont bővítése érdekében ingatlancserére vonatkozó ajánlattal kereste meg Debrecen önkormányzatát. A bővítés elsődleges irányát a Bevásárlóközponthoz integrálható, az önkormányzat és a Cívis Ház Zrt. tulajdonában álló Csapó u. 21.-27. szám alatti ingatlanok jelentenék.

Ez alapján a cserével érintett önkormányzati és a Cívis Ház Zrt. tulajdonát képező ingatlanok a Csapó u. 19., 21, és a kialakítás alatt álló Csapó utca 23-25-27. (illetve ezek önkormányzati részei), összesen 6 ezer 769 négyzetméternyi terület. (A népszerű Roncsbár a Csapó utca 27. szám alatt működik.) A Dexium és a Fórum cserébe a Széchenyi u. 14. (beépítetlen terület, jelenleg parkoló), 16. (saját használatú út), Arany János u. 7., Fórum hőközpontot ajánlotta fel, összesen 6 ezer 148 négyzetméternyi területet.

A Vagyonkezelési Osztály által felkért ingatlanforgalmi szakértők a cserében részt vevő ingatlanok és az ingatlanrészek forgalmi értékét az önkormányzatot illetően mindösszesen 920 millió 683 ezer 340 forintban állapították meg. A két cég által felajánlott ingatlanok értéke összesen 922 millió 595 ezer 550 forint.

Figyelembe vették a cserepartnereket terhelő különböző költségeket is. Így a Csapó u. 21., 23., 25. és 27. szám alatti beépített ingatlanok tekintetében az ott lévő lakó- és melléképületek bontási költségeit; a Csapó u. 21. számnál az oda bejegyzett átjárási szolgalmi jog biztosításával járó többletköltségeket; a Csapó u. 27. szám esetén a védendő épület megóvási kötelezettségének terhét; illetve a Csapó u. 19. szám alatti ingatlan 500 négyzetméter nagyságú területrésze vonatkozásában azon kötelezettséget, hogy a használati jogot továbbra is biztosítják a társasház részére, valamint az ingatlanrészt nem kerítik el és a fejlesztés során legfeljebb a térszint alatt építik be.

A Dexium és a Fórum az értékkülönbözet részükre történő megfizetésétől eltekintenek. A csereszerződés hatályba lépéséhez az ügyletet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak jóvá kell hagynia.

HBN