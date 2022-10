Madarasi István (MSZP) szerint aggályos a tömb megközelíthetősége, hiszen körülötte kicsi a hely, leterheltek az utak. Úgy véli, a körútról kellene gépjárművel megközelíteni az új épületet, a belső kis utcákra nem engedhető rá a forgalma. Arról is beszélt, hogy a város ingatlanhasznosító cégét kedvezőtlenül érintheti egy új nagyáruház létrejötte, annak elszívó hatása lehet a városi bérlőkre. – Sok üzlet most is üres a Piac utcán – jegyezte meg.

Papp László jogosnak nevezte mindkét felvetést. Hangsúlyozta, hogy a tervezéskor a beruházónak tisztáznia kell a megközelíthetőséget is, és az engedélyezési eljárás során erre figyelemmel lesznek. Hozzátette, a bevásárlóközpontoknak jelentős parkoló-kapacitásuk van, ahogyan a Fórum I-nek is, ami csak extrém nagy terhelésnél telik meg. Az üzleteket érintően azonban nem egészen értett egyet az ellenzéki képviselővel.

– Jelenleg a sétálóövezethez kapcsolódó üzletek jó kihasználtsággal működnek. Van egy átrendeződés, a divatüzletek valóban a bevásárlóközpontokba költöztek, azonban az éttermek, gasztronómiai szolgáltatók a Piac utca környezetében csoportosulnak – mondta.

Szabó Bence (Momentum) arról számolt be, hogy több lakossági megkeresést kapott, ezek szerint az emberek aggódnak, hogy a Debrecen polgári jellegét adó cívisházak áldozatul esnek a beruházásnak. Kijelentette, ezért ő nem támogatja az előterjesztést, annak átgondolását javasolja.

– Az elmúlt időszakban többször hoztunk döntéseket arra vonatkozóan, hogy helyi védetté nyilvánítunk épületeket, erre a területre nincs ilyen korlátozás – hangsúlyozta válaszában Papp László. – Ez egy nehéz dilemma; egy jó dinamikával rendelkező város esetében óhatatlan, hogy van konfliktus a fejlődés és a meglévő építészet között. Ami érték, azt nyilvánvalóan védeni kell. A főépítészi iroda kifejezett városvezetői felkéréssel rendelkezik arról, hogy folyamatosan vizsgálják a védendő és védhető épületeket, hogy ha valóban értéket képviselnek, akkor ne essenek áldozatul az ingatlanfejlesztéseknek. A Péterfia utcán 27 épületet védtünk le. Azt tudni kell, hogy ez konfliktust jelent a tulajdonosokkal, mert a helyi védettség korlátozással jár, ezért ezt is nagyon átgondoltan szükséges végezni! A városvédő egyesület készített egy komoly felmérést számunkra, ami alapján a főépítészi iroda dologzik egy javaslaton, több ingatlanra szeretnénk helyi védettséget tenni – fejtette ki a polgármester.

Az építészeti értékeket valóban védeni kell, ebben a szakma álláspontjára fogunk támaszkodni, de a fejlődést is muszáj segíteni, és ez alapján néha kompromisszumokat kötni

– összegzett.

A képviselők megszavazták az előterjesztést, így – legalábbis a szabályozás szempontjából – épülhet a Fórum II.

SzT