Színes-zenés felvonulással kezdődött, ízes kulturális bemutatkozással ért véget a nemzetek napja csütörtökön a Szoboszlói Úti Általános Iskolában. Régi hagyomány ez, ahogy az élmény alapú tapasztalás is abban az iskolában, melyben jelenleg is hét különböző nemzetből ülnek nap mint nap iskolapadba a diákok. Ebben a tanévben immár negyedik alkalommal rendeztek tematikus napot, melyre fél éve kezdődött el a gondos készülődés, s melynek részleteiről a Haon Pakurár Ágnes Edit igazgatót kérdezte az ünnepség előtt.

– Nem csak a pedagógiai módszertanunk, hanem az iskolai mindennapok része az élményalapú tapasztalati tanulás, ez teljesedik ki kéthavonta egy-egy élménynapban – fogalmazott. Az iskolában 2008-ban indult útjára a nemzetek napja, gyümölcsöző eredményként annak, hogy nemzetközi szinten is jó kapcsolatot ápolnak és szoros együttműködésben vannak a testvériskoláikkal.

A vendégtanulóink az AFS Nemzetközi Diákcsereprogramon belül érkeznek hozzánk, így az évek során más nemzetek fiaival is gazdagodott a közösségünk

– fűzte hozzá.

A csütörtöki nemzetek napjára az iskola diákjai szabadon választhatták ki, hogy mely ország kultúráját dolgozzák fel, s aztán öltik magukra szimbólumait a díszes felvonuláson, de mivel jellemzően azt választják, ahonnan az ő osztályukba érkezett cserediák, nem volt kérdés, hogy amerikai, brit, török, olasz, mongol, ukrán és kínai szimbólumok váltották egymást az iskolaudvaron.

Erősödő nemzeti intentitással

Pakurár Ágnes kitért arra is, hogy mivel az intézmény emelt szintű oktatást biztosít, az angol nyelv a közvetítő kapocs a programban résztvevők között. A szakember szerint más típusú, korszerű pedagógia kell ahhoz, hogy a tanárok mentorként aktívan jelen lehessenek a közös siker érdekében, csokorba szedve az ötleteket és a megvalósítását annak, amit a diákok a csaknem fél évig tartó felkészülési időszakban összegyűjtenek, kutatnak.

– A nemzetek napjával, illetve annak előkészületeivel komplex készségfejlesztés is jár, mint a vállalkozókedv, a kezdeményezőkészség, az asszertív kommunikáció magyar és idegen nyelven is, valamint a digitális írás- és olvasástudás. Nemcsak tapasztalat, hanem óriási élmény is mindenkinek, mivel a programjaink által a magyarságunkban erősödünk – mutatott rá végül. A napot Puskás István alpolgármester nyitotta meg, köszöntőjében kiemelve, aki idegen nyelvet tanul, az egész világ kinyílik számára.

Baklava, pirog, pogácsa

A látványos zászlós-zenés parádén az osztályok 18 nemzetet képviselve vonultak fel, a diákok később interaktív feladatokkal, bemutatókkal, kvízekkel és ételkóstolóval nyerhettek betekintést a különböző kultúrákba. Műhelymunkát tartottak a pedagógusok, aktív parterükként jelen volt az Amerikai Kuckó is, a tematikus napot végül miniértékelés zárta. A csarnokban felállították a nemzetek standjait, de volt puzzle-világtérkép, Lengyelország-workshop és nemzetek sportja is.

