Különös esemény részesei lehettünk pénteken kora este a Foto-Art díjátadóján. Színpadi fények helyett a nap sugarai világították meg Oláh Zsuzsa arcát. A Csokonai Nemzeti Színház művésze minden szerepét a teátrumban hagyta, még azt is, amelyikért most idejöhetett. Máthé András pedig a kamera objektív felőli végén állt, ellentétben azzal, ahogyan a legtöbbször látjuk, szinte testrészeként a szemére „tapadt” masinával. A színház hivatalos fotósa hamarabb látja az előadásokat, mint bármelyikünk, sőt olyasmit is testközelből érzékel, amit mi, nézők sohasem: a bemutatóig vezető küzdelmeket, építő örömöket, lelki magaslatokat és mélységeket.

Nem nehéz tehát elhinni neki, hogy az 1995-ben alapított díjának átvevői igazán megérdemlik az elismerést az elmúlt évadban nyújtottak okán. A kötetlen hangulatú átadón Mazsu János, az Értéktár Bizottság elnöke épp ezt a minőségi garanciát hangsúlyozta a fotóművész méltatása mellett.