Hat nagy bombatámadás érte Debrecent 1944. június 2. és szeptember 21. között, ezek közül az elsőnek ma van a 79. évfordulója. Akkor is pénteki nap volt, a szövetséges légierők szőnyegbombázása reggel 9 órakor indult a város fölött. Mint ahogy azt ebben a korábbi cikkünkben is írtuk, a csapás főleg a déli városrészt érte, központban a Nagyállomással. Odalett az Ispotály-templom, találatokat kapott az Erzsébet, a Tóth Árpád, a Hunyadi utca és a Piac utca déli része, de bombák estek Debrecen északkeleti részében is, az Ajtó, a Pereces és a Gólya utcán.

Forrás: Fortepan / National Archives

A korabeli híradások szerint, ahogy azzal már itt foglalkoztunk, a várost meglepetésszerűen érte a bombázás, és az erős déli szél is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a bombák a Nagyállomás mellett a lakóövezetekre is estek. Az első támadásban, Bihari László helytörténész kutatásai alapján, 130 repülő 1030 bombát dobott le.

Forrás: Fortepan / National Archives

Összesen csaknem 280 ház dőlt romba vagy sérült meg súlyosan, 380 lett életveszélyes, 800 pedig könnyebben sérült.

Az áldozatok első nagy csoportját június 5-én temették el, köztük sok német katonát is. A polgári halottak száma 1194, a sebesülteké 673 volt.

Az első szőnyegbombázás a helyi közlekedési vállalat dolgozói közül is követelt áldozatokat.

Nagyon kevés idő volt biztonságos helyre menni

A tavalyi, Nagyállomásnál tartott megemlékezésen Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. kelet-magyarországi igazgatója a hajdú-bihari levéltár adatai alapján idézte fel, mi történt azon a tragikus reggelen.

Forrás: Fortepan / National Archives

– Szikrázó napsütéses idő volt azon a péntek reggel Debrecenben, valójában senki nem gondolt támadásra. A légi veszélyt jelző szirénákat már megszokta a lakosság, hiszen Budapest bombázása után gyakran megszólalt. A rettegés rutinná vált.

Június 2-án 8 óra 45 perckor a legmagasabb fokozatú szirénák szólaltak meg, tehát mindössze 20 perc maradt a debrecenieknek arra, hogy védett helyre meneküljenek. Ezt követően közel két órányi szörnyűség következett.

A bombázók a repülőtér felől érkeztek, szorosan egymás mellett, jellegzetes motorzúgással. Elsődleges célpontjuk a Nagyállomás és környéke volt, a vasúti közlekedés megbénítása, az ott veszteglő vasúti kocsikban vélt hadianyag megsemmisítése – mondta el az igazgató, hozzátéve: