Darcsi Orsolyának a tervezés folyamatos kísérletezés és elmélyülés. Mint mondta, számára a legfontosabb a minőség, ez azonban több ízben nehézségeket jelenthet.

Nagy szakmai tudást igényel a minőség elérése, én izraeli anyagokkal dolgozom. Emellett a varrónőkkel való közös munka sem egyszerű, mert nagyon nehéz átadni a terveimet a szakembereknek. Ennek legfőképpen az az oka, hogy tervezés alatt nem lerajzolom az adott darabot, hanem magamon alakítom ki a tervet, ami ráadásul folyamatosan változik, hiszen figyelem, mi az, amit megenged egy-egy anyag a fazontól függően.

– Nem könnyű átadni a gondolataimat, nehéz elérni, hogy a megvalósítás teljesen egyezzen a fejemben megszületett képpel. Ez kihívást jelent nekem is, és a varrónőnek is – avatott be minket a kulisszatitkokba a fiatal divattervező, akinek az alkotás olyan út, melyben a puszta anyagból egy nő személyiségének, nőiességének, történetének szövete válik.

Darcsi Orsolya, divattervező

Forrás: Czinege Melinda

Mexikó spirituális világa ihlette

A Tulum életérzéssel csábító kollekcióhoz másfél évvel ezelőtt egy, a férjével eltöltött közös program hozott ihletet. – Sétáltunk együtt Budapesten, és beültünk egy olyan szórakozóhelyre, ahol nagyon különleges Tulum DJ zenélt.

A dallamok megérintettek minket, teljesen átszellemültünk, a zenében ott volt a spiritualitás, a lélek, és abban a pillanatban úgy éreztük, mi ehhez hozzá tudnánk tenni. Én a ruháimat, a férjem az ötleteit.

– 2022 elején megálmodtunk egy Tulum partit, amit 2023-ban, most meg is valósítottunk – idézte fel.

A kollekció megálmodására és pontos megtervezésére négy hónapja volt Orsolyának. Az elmúlt néhány hónapban összesen nyolc varrónő dolgozott a tervei megvalósításán. – Feszített tempó volt, főként a szervezés, a családom, a gyerekek mellett – jegyezte meg.

Amikor arról kérdeztem, hogy mi az, ami az elképzeléseire jellemző, azonnal rávágta: a női test, a derék, a hát és a csípő hangsúlyozása fontos számára.

– Szeretem, ha a nőiesség hangsúlyt kap, ezért kiemelten ügyelek arra, hogy pontosan illeszkedjen a ruha a modell vagy a megrendelő testére – szögezte le.

A hajdúszoboszlói bemutatón három felvonásban, összesen 45 összeállítást láthattak a vendégek, lenyűgöző showelemekkel és élőzenei kísérettel tarkítva. Megismerhették a fiatal divattervező munkásságát, láthatták a ruháit hétköznapi megrendelők által prezentálva, megismerhették a menyasszonyi és az estélyi ruhakollekciót, végül pedig a parti nevéhez hűen, a Tulum életérzés világából kaptak kóstolót a legújabb, tavaszi/nyári kollekciót csodálva. A mexikói ihletésű darabok már-már művészi módon, a sejtelmes meztelenségnek is kaput nyitottak, a ruhák egyfajta önkifejező eszközként védjegyévé váltak a teremtő, ősi, női erőnek.

BBI